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F1の次世代PUは2.1リッターV8ターボハイブリッド……一度は公開されたそんな情報が次々削除の怪。一体何があったのか

FIAは11月16日（月）に、次世代のF1パワーユニットに関する情報をSNS上に公開した。しかし直後にその投稿を次々に削除。その背景には一体どんなことがあるのだろうか？

Stuart Codling

編集: 2026/11/19 3:15

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FIA President Mohammed Ben Sulayem, F1 CEO Stefano Domenicali

写真：: Malcolm Griffiths / Formula 1 via Getty Images

11月16日（月）に、次世代のF1に関する会議がFIA、F1、パワーユニット（PU）メーカーが参加する中で行なわれた。その会合終了後、FIAのモハメド・ベン・スレイエム会長が自身のインスタグラムに投稿した内容が話題となった。

「皆さんのご意見を伺った。V8エンジンがまもなく登場する」

この投稿には、FIAのロゴが入った音波図と高回転V8エンジンの轟音が添えられていた。

FIAもこの関連情報をSNSに投稿したが、それは次々に削除されることになった。今では綺麗さっぱり消されており、スクリーンショットを撮って保存していた先見の明がある人のみ、その投稿内容を確認できる……という状態である。なおベン・スレイエム会長個人のSNSに投稿された内容は、今もそのまま残っている。

ベン・スレイエム会長は、F1のPUを現行のV6ターボハイブリッドエンジンよりも「純粋な」レーシングエンジンに回帰すること、しかもできるだけ早くそれを実施することを強く主張してきた人物のひとりである。

現在使われているV6ターボを中心としたPUは、今後数シーズンで電気モーターとエンジンの出力比が調整されるものの、基本的なコンセプトは2030年いっぱいまで維持される予定になっている。しかし今シーズンはじめにベン・スレイエム会長は、2030年にも新世代PUを導入したいという意向を明確にし、そのためにはあらゆる権限を行使すると明言した。

確かにF1のテクニカルレギュレーションを定めるのは、ベン・スレイエム会長の権限内にある。しかしF1の他の関係者がそれに合意するかどうかは別問題であり、一般的にコンコルド協定として知られる商業権協定にも深く関わっている。

つまりベン・スレイエム会長は、2030年に次世代PUを導入するためには、FIAはもちろんのこと、各チームやメーカー、そしてF1そのものの合意を得る必要があるのだ。しかしそれぞれの思惑があり、全ての意見を一致させるのは極めて困難なプロセスである。

今回SNS上で一旦公開した情報が次々削除された背景には、この複雑な状況があったのは間違いなかろう。

様々な会議で語られたところによれば、次期F1用PUは、小型のエネルギー回生システムを備えた2.1リッターV8ターボエンジンにする形で概ね合意が得られたようだ。ベン・スレイエム会長は当初、2009年にF1に導入されたKERSと同様の、ごくわずかなエネルギーを扱う回生システムを備えた自然吸気V8エンジンにすることを希望していたが、最終的にターボエンジンにすることでまとまった格好だ。

ベン・スレイエム会長は、簡素化こそが好循環を生み出す道だと考えている。製造・開発コストが削減され、非メーカー系エンジンが参入する可能性が広がるからだ。また軽量化にも繋がり、現在は重くなりすぎていると言われる車両重量の問題にも解決の糸口が開く。

しかしこの動きは、自動車メーカーからかなりの抵抗を受けた。しかもメーカーによって、意見が一致しないという点も状況を複雑にした。

アメリカ市場を重視するフォードとキャデラックは、ターボチャージャーの廃止と電動パワーの削減を支持していたとされている。しかしアウディやホンダは、自然吸気エンジンに回帰するのは本来の合意とは異なると主張すると共に、ハイブリッドPUを維持することを強く求めたといわれる。

結局ターボは維持されるものの、小型のコンプレッサーを低いブースト圧で作動させることで、ターボラグを低減する形に収束した。ただ気筒の数がふたつ増えてV6からV8にすることで、ターボエンジンながらV6よりも魅力的なサウンドを奏でるようになることが期待されている。ハイブリッドシステムも維持されるが、電気モーターの出力は現在の最大350kWから100kWに引き下げられ、オーバーテイク時には100kWが追加で使えるようになる。

当初はそういう内容になるという理解だった。しかし月曜日の会合に出席した複数の関係者によれば、実際に合意された内容について、FIAとは異なる認識を持っていたことが明らかになった。

これは合意に向けたプロセスが後退しているというわけではないようだ。しかしレギュレーションを策定する段階に近付くにつれ、合意を得られていない要素が一定程度あることが露呈したのだろう。そして全てのメーカーは、2030年にこの新規則PUを導入するならば、それに向けた開発期間を確保するためにも、今年中に明確な指針が必要だということを一致して求めているという。

そのためにもFIAは、12月10日に中国の上海で開催予定の世界モータースポーツ評議会（WMSC）で、2030年のレギュレーションの枠組みを最終案として提示したいと考えている。しかしこれは、実質的には形式的な承認手続きに過ぎない。それまでの間に、しっかりとした合意形成が済んでいなければならないわけだ。

今週はじめには祝賀ムードが広がったが、これは時期尚早だった。プレスリリースを作成できるほど合意には近づいているものの、まだそれを公開する段階には至っていなかったということだ。若干の勇み足という格好となってしまった。

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