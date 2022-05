ノリスとクラッシュのガスリー「右に寄ろうとしたんだけど……」アロンソとの接触で既に操縦困難に

Listen to this article

F1マイアミGPの41周目、ターン8の立ち上がりでランド・ノリス(マクラーレン)とピエール・ガスリー(アルファタウリ)が接触。ノリスはウォールにヒットしてその場でリタイア。ガスリーも後にマシンを止めた。

ガスリーは直前のターン7でワイドに膨らみ、ハースのミック・シューマッハーとケビン・マグヌッセンに交わされたが、続いてノリスにも交わされようかというタイミングで接触してしまった。スチュワードはこの件を記録したものの、ペナルティなどは科されなかった。

ガスリーは、マシンの右リヤが何か壊れたことでワイドに膨らんでしまったと説明しており、これがノリスと接触してしまった原因のようだ。そしてその右リヤのダメージに関しては、その1周前にフェルナンド・アロンソ(アルピーヌ)とターン1で接触したことによるものだと説明した。

