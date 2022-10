ガスリー「”死”まであと2メートル……本当に怖かった」日本GPで発生した”九死に一生”のインシデント

F1第18戦日本GPで、ピエール・ガスリー(アルファタウリ)は「死まであと2メートルだった」と、マーシャルの作業用マシンとのニアミスがあったシーンについて語っている。

事件が起こったのは、レース開始直後。ガスリーはピットレーンからスタートした後、最後尾を走っていた。しかも1周目にノーズにダメージを負ったためピットインし、コースに戻った後は隊列に追いつこうと速度を上げて走った。しかし悪天候からレースは2周目にして赤旗中断となった。

ガスリーは1周目にピットインしたことで、隊列からは大きく遅れていたため、速度を上げてピットを目指した。しかしその道中で、クラッシュしたカルロス・サインツJr.(フェラーリ)のマシンを回収するためにコースに入っていた作業車と遭遇した。しかもこの作業車はコース上まで進出しており、ガスリーはこれをすれすれで避けることになった。

鈴鹿ではガスリー同郷であるジュール・ビアンキが雨に見舞われたレースでコースオフし、作業車に激突し後に死亡してしまう事故が2014年に発生していたこともあり、ガスリーは無線で憤慨した。

Motorsport.comにインシデントに関して尋ねられると、ガスリーは次のように語り、憤りを表した。

「僕らは8年前、グラベル上にクレーン車がいる同じような状況でジュールを喪った」

「8年後に同じような状況で、しかもグラベルではなくレーシングライン上でクレーン車を見ることになんて、理解できないよ」

「ジュールや彼の家族、そして彼の愛する人たちや、僕ら全員に対するリスペクトがない」

「目を見張るインシデントだったし、僕らはこういったコンディションでトラクターを見たくはないんだ、ということを学んだと思う」

「カルロスと同じような感じでマシンのコントロールを失っていたら……僕は時速200kmで走っていたけど、それが100kmでも同じだと思うけど、12トンのクレーンにぶつかっていたら、僕は今生きてはいなかっただろう」

「僕は今も立って、まだ家族にも電話をかけられるし、愛する人に連絡がとれる。何も起こらなかったことに、本当に感謝している」

「でも僕らドライバーのためにも、こんな形でクレーンと遭遇して、不必要なリスクを負うことになるのは、今回が最後の機会になって欲しいと切に願う」

