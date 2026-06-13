「失ったモノは取り戻せない」ガスリー、ペナルティ撤回でモナコ3位奪還も心中複雑

F1モナコGPでピエール・ガスリー（アルピーヌ）はペナルティを受けていたが、再審請求によってそれが撤回され3位を取り戻した。しかし3位が戻ってきたからといって、失ったものは取り戻せないとガスリーは語った。

ガスリーはモナコGPで2度のピットレーン速度違反があり、それを未消化でフィニッシュしたため10秒のタイム加算ペナルティが科された。その結果、3番手フィニッシュながらも、7位に降着していた。

ただチーム側はこのペナルティに納得しておらず、再審請求を実施。その結果スピード計測に誤りがあったことが認められ、ガスリーへのペナルティが撤回。ガスリーは3位を取り戻すことに成功した。

3位を取り戻したガスリーは、バルセロナ・カタルニアGPの金曜日にその気持ちを次のように述べた。

「チーム全体にとって本当にうれしいし、この結果のために戦ってくれたみんなをとても誇りに思う」と、ガスリーはSky Sportsに語った。

「正直に言って、日曜の夜は本当に落ち込んでいた。パフォーマンスには誇りを感じていた一方で、あの決定や状況全体については本当に悲しい気持ちで、感情がぐちゃぐちゃだった。あの状況には不公平さがあったし、その後どう進展するのかも分からなかったんだ。だけどチームは素晴らしい仕事をしてくれた」

「F1やFIAの示した透明性と、関係者全員が責任を認めたことを僕としてはとても評価している。世界選手権レベルのスポーツで全てを懸けている状況ではこうした問題がどれだけ複雑になるかは誰もが知っていることだ。だから今回の件は、僕たちのスポーツにとって大きな前進だと思う」

一方、ガスリーは3位を取り戻しても、独特の雰囲気を持つモナコでの表彰式に出席できなかったことなど、決して取り戻せないモノがあるとも語った。

「失ったものが戻ってくるわけじゃない」

「そのことはもう受け入れている。そこでマシンを止めて、表彰台に上がり、モナコ大公とともに過ごし、チームのみんなと祝う瞬間がどんなものだったのかを、もちろん経験したかった」

「そういう瞬間が、キャリアを特別なものにするんだ。だけど、それは起こらなかったし、実際に経験することもなかった。それが現実だ。また別の機会に実現しなければならない」

「それでも今は、チームがこの状況にどう対処したかをとても誇りに思っている。彼らは僕を全面的に支えて、対処し、戦ってくれた。本当にいいニュースだよ。金曜の朝に祝うというのは少し不思議な感覚だが、そういうものだし、とにかく嬉しいね」

Pierre Gasly célèbre son podium dans le garage Alpine après la décision des commissaires. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

そしてガスリーは、3位に戻ったことによる大量ポイント獲得が、アルピーヌにとって重要なものだという点で満足している。

「ポイントも重要だ」と、ガスリーは言う。

「12ヵ月前、いや6ヵ月前のアブダビでさえ、僕らはまったく違う状況にいたことを忘れてはいけない」

「昨年は非常に長い一年だった。マシンには競争力がなく、チームは新レギュレーションに向けて状況を好転させるために懸命に働いてきた。でも今シーズンはここまで全戦でポイントを獲得できている」

「良い流れが来ているし、チーム内の雰囲気も良い。この結果はさらに多くの前向きなエネルギーと良いムードを持ってきてくれるだろう。将来に向けてプラスなことしかないよ」

なおガスリーが金曜日のバルセロナで祝杯を挙げる一方で、ライバルたちは次の一手を検討している。

今回の裁定を受けて、レッドブルとマクラーレンはともに結果に対して異議申し立てを行なう意向を示した。両チームには正式な抗議を提出するかどうか判断するための96時間の猶予が与えられている。

またジョージ・ラッセルが同じようにピットレーン速度違反でペナルティを受けたメルセデスも、対応を検討中だ。チーム代表のトト・ウルフは現在、法務担当者と利用可能な選択肢について協議したことを明らかにしている。