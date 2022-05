ガスリー、”アイドル”マイケル・ジョーダンとの会食は「人生最高の体験……彼がF1の大ファンだったなんて！」

Listen to this article

アルファタウリのピエール・ガスリーは、初開催を迎えるF1第5戦マイアミGPを前に、15年の輝かしいキャリアの中でシカゴ・ブルズを6回優勝へ導いた元NBAスターのマイケル・ジョーダンと3時間に渡るディナーを楽しんだという。

ジョーダンはバスケットボール界のみならず、ナイキの『エア ジョーダン』ブランドでも世界的な成功を収めたことで、世界的な”アイコン”となった。

ジョーダンとガスリーのディナーは、ジョーダンの友人でありガスリーの個人スポンサーを務める人物が仲介役となったことで、実現したという。

「人生最高の経験だったよ」とガスリーは言う。

「今までで一番感動的なディナーだった。僕は子どもの頃から彼と彼のメンタリティ、そしてここ数年の成功に刺激を受けてきたんだ」

「幻滅するから、みんな自分のアイドルには会わない方が良いって言うんだ。でもこれは完全に正反対……彼は天才で知的な考え方は別次元なんだ。とても感激したよ」

「彼がF1の大ファンだとは知らなかったよ。僕よりもF1に詳しんじゃないかって思うくらいだ!」

「あのような伝説的な人物と話せたことは、とても有意義だし素晴らしかった。素晴らしいディナーだったし、一生忘れないよ」

ガスリーはジョーダンに自分のヘルメットをプレゼントし、ジョーダンはガスリーの持つエア ジョーダンにサインをしたという。

「僕がヘルメットをあげたら、僕のジョーダンにサインをしてくれたんだ。だからこれは自分の金庫か、トロフィーの棚に入れることにするよ!」とガスリーは笑う。

「あのようなチャンピオンと交流することで、彼らのスポーツへの取り組み方や成功、失敗について、多くのことを学ぶことができるんだ」

「パフォーマンスのレベルをいかに維持するかが重要になる。彼以上に会いたいと思う人は、世界中どこにもいないよ」

Michael Jordan, NBA Hall of Famer and co-owner of 23XI Racing

Photo by: Maddie Meyer / Getty Images