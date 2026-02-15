本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？

評判マチマチな新世代F1マシン、ラッセルが擁護「チャンスを与えるべき。俊敏なのがポジティブだ」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
評判マチマチな新世代F1マシン、ラッセルが擁護「チャンスを与えるべき。俊敏なのがポジティブだ」

K-tunes Racing、2026年のスーパーGT・GT300参戦体制を発表。ドライバー継続＆カラーリングには情熱の赤！追加

スーパーGT
スーパーGT
K-tunes Racing、2026年のスーパーGT・GT300参戦体制を発表。ドライバー継続＆カラーリングには情熱の赤！追加

ウェーレインが今季初優勝でランキング首位浮上｜フォーミュラE第4戦ジェッダE-Prix

フォーミュラE
フォーミュラE
Jeddah ePrix I
ウェーレインが今季初優勝でランキング首位浮上｜フォーミュラE第4戦ジェッダE-Prix

フェルスタッペン、F1が嫌ならおいで！　フォーミュラEのドッズCEOが新F1マシン批判に理解、”招待状”を送る

フォーミュラE
フォーミュラE
フェルスタッペン、F1が嫌ならおいで！　フォーミュラEのドッズCEOが新F1マシン批判に理解、”招待状”を送る

ホンダF1折原エンジニア、バーレーンテスト3日を振り返る「もっと多く周回したかったが、チームと共に改善点は明確になった」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ホンダF1折原エンジニア、バーレーンテスト3日を振り返る「もっと多く周回したかったが、チームと共に改善点は明確になった」

気分はクール・ランニング！　ハミルトン、冬季五輪で挑戦したい競技は「ボブスレー」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
気分はクール・ランニング！　ハミルトン、冬季五輪で挑戦したい競技は「ボブスレー」
F1 Bahrain Pre-Season Testing

現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

メルセデスのジョージ・ラッセルは、レッドブルが新しいPUで「大成功を収めた」と語り、自分たちは後手に回っていると語った。

Filip Cleeren
Filip Cleeren
公開日時:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

写真：: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

　メルセデスのジョージ・ラッセルは、2026年シーズンの開幕時点ではレッドブルが”倒すべきチーム”だと語り、メルセデスは劣勢に立たされていると主張した。

　メルセデスは強力なパワーユニット（PU）を有しているのではないかという噂もあり、プレシーズンテスト開始前から高く評価されていた。メルセデスはバルセロナでのシェイクダウンも順調で、2026年シーズンを有利な形でスタートさせる準備が出来ているという印象を強めた。

　しかしバーレーンでの最初のテストの後、メルセデスはGPSデータからレッドブルのストレートでのパフォーマンスが印象的だと指摘し、自社製パワーユニット（PU）を投入するレッドブルの評価を上げようと熱心に主張してきた。新時代の勢力図が不透明な中、自分たちが”本命候補”ではないと主張するのは、理解もできるが奇妙でもあると言える。

　どのチームもPUマニュファクチャラーも、この段階では手の内をすべて明かすことはないだろう。だがラッセルだけではなく、ウイリアムズのカルロス・サインツJr.やマクラーレンのランド・ノリスが、開幕戦オーストラリアGPではレッドブルが今や倒すべきチームだという考えを支持した。

「今回のテストは、僕たち全員にとって現実を突きつけるものになったと思う」とラッセルは語った。

「まず、冬の間僕たちメルセデスのPUについて多くの議論があったが、当時は誰も何も分かっていなかったため、全ては憶測に過ぎなかった。そしてレッドブルがバルセロナの初日から好調なスタートを切り、僕たちやフェラーリ、そして他のライバルたちを大きくリードしていたということだ」

「バーレーンでの初日、彼らはまたもや他をノックアウトした。だから今のところ、彼らは間違いなく倒すべきチームだ。だから、僕たちにはやるべきことがたくさんあるんだ」

「彼らはほんの少しだけ先を進んでいるわけではない。1周の間に0.5秒から1秒ほどの差が開いている。だから、その差を見るのは本当に恐ろしい」

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

　一方でレッドブルは、こうした意見に強く異議を唱えている。テクニカルディレクターのピエール・ワシェは、レッドブルをメルセデスやフェラーリ、マクラーレンに次ぐ4番手に位置づけている。マックス・フェルスタッペンもまた、メルセデスが遅れているという見方を一笑に付し、オーストラリアでPUをフル稼働させれば、メルセデスが圧倒的な強さを発揮すると確信している。

　Motorsport.comがフェルスタッペンの発言をラッセルに伝えると、彼はこう返答した。

「そうだね、僕たちに大きな切り札があるといいな。もちろん、テスト中は誰も最高のパフォーマンスを出しているわけではなく、まだ学習の段階だ」

「だけど実際のところ、彼らは他のどのチームよりもはるかに良いスタートを切った。フェラーリも好調に見える。僕たちも今年は非常に強力なマシンを投入できたと思う」

「もちろん、今季の僕たちの競争力に関する議論はすべてPU面に基づいていた。今後大きな進歩が期待できるけど、現時点ではレッドブルがその分野で最も強力なチームだ。彼らは全く新しいチームでありながら、これまでの成果は非常に印象的だ。僕たちも追いつきたいと思っている」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？
More from
Filip Cleeren

評判マチマチな新世代F1マシン、ラッセルが擁護「チャンスを与えるべき。俊敏なのがポジティブだ」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
評判マチマチな新世代F1マシン、ラッセルが擁護「チャンスを与えるべき。俊敏なのがポジティブだ」

王者ノリス、フェルスタッペンの”今年のF1は乗っていて楽しくない”発言に反論「彼は気に入らなかったようだけど、僕は気に入ったね！」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
王者ノリス、フェルスタッペンの”今年のF1は乗っていて楽しくない”発言に反論「彼は気に入らなかったようだけど、僕は気に入ったね！」

新世代F1マシンは「ステロイド入りのフォーミュラEみたい」とフェルスタッペンお気に召さず。引退への影響は？

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
新世代F1マシンは「ステロイド入りのフォーミュラEみたい」とフェルスタッペンお気に召さず。引退への影響は？
More from
ジョージ ラッセル

ラッセルがタイトル候補……防衛かかるノリスもそう思う！？　　「ブックメーカーの意見に同意だ」

F1
F1
Williams launch
ラッセルがタイトル候補……防衛かかるノリスもそう思う！？　　「ブックメーカーの意見に同意だ」

新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由

F1
F1
新時代F1、バッテリー状況の違いで”大きな速度差”発生も懸念ナシ？　ドライバーたちが問題視していない理由

激しいタイトル争い大歓迎！　ラッセル、フェルスタッペンとの対決熱望「正々堂々と戦い、勝利を掴みたい」

F1
F1
Mercedes launch
激しいタイトル争い大歓迎！　ラッセル、フェルスタッペンとの対決熱望「正々堂々と戦い、勝利を掴みたい」
More from
メルセデス

ハミルトン、メルセデスの圧縮比問題への対処をFIAに求める「全員が公平な条件で戦えることを願う」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ハミルトン、メルセデスの圧縮比問題への対処をFIAに求める「全員が公平な条件で戦えることを願う」

エンジン圧縮比に揺れるメルセデスは「弱いふり」して騙そうとしてる？　フェルスタッペンが批判

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
エンジン圧縮比に揺れるメルセデスは「弱いふり」して騙そうとしてる？　フェルスタッペンが批判

身体は無傷だけど、心はそうもいかない？　メルセデス社用車で事故ったアントネッリは「誰よりも恥ずかしい思いをしているだろう」とウルフ代表

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
身体は無傷だけど、心はそうもいかない？　メルセデス社用車で事故ったアントネッリは「誰よりも恥ずかしい思いをしているだろう」とウルフ代表

最新ニュース

現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
現実を突きつけられた……ラッセル、現状レッドブルが最強との考え崩さず「彼らは間違いなく倒すべきチーム」

アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
アイザック・ハジャー「優勝が視野に入っている」レッドブル前任者苦戦の歴史、跳ね返せるか？

評判マチマチな新世代F1マシン、ラッセルが擁護「チャンスを与えるべき。俊敏なのがポジティブだ」

F1
F1 F1
Bahrain Pre-Season Testing
評判マチマチな新世代F1マシン、ラッセルが擁護「チャンスを与えるべき。俊敏なのがポジティブだ」

K-tunes Racing、2026年のスーパーGT・GT300参戦体制を発表。ドライバー継続＆カラーリングには情熱の赤！追加

スーパーGT
SGT スーパーGT
K-tunes Racing、2026年のスーパーGT・GT300参戦体制を発表。ドライバー継続＆カラーリングには情熱の赤！追加