ラッセル「失望する段階は過ぎた」またもトラブル遭遇……タイトル争いの望みは風前の灯火に

ジョージ・ラッセルは、ハンガリーGPでのトラブルによって7位に終わると「もう失望する段階は過ぎた」と語った。

ラッセルは6番グリッドからスタートしたものの、スタート時にアンチストールシステムが作動。これで一気に最後尾付近まで後退してしまい、そこから挽回したものの7位に終わった。

一方でチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリは3位となり、タイトル争いのポイント差は59点にまで拡大。シーズンは12戦が残っているものの、大差をつけられてしまっているのが現状だ。

「正直なところ、もう失望する段階は過ぎたような気がしている」

レース後にラッセルはそう語った。

「起きることすべてに失望し続けていたら、毎日ずっと失望していることになるからね」

「だから前向きでいなければいけない。またひとつ技術的な問題でレースが完全に台無しになってしまった。でもポジティブな点もある。ペースは本当に良かった」

「チームによれば、今日のペースは誰にも引けを取らなかったそうだ。ここ2〜3戦、いや3戦くらいはそんな状況ではなかったから、それは前向きに受け止めたい。でも今季起きてきた出来事の多さには本当に信じられない思いだよ」

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Photo by: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images

ラッセルにとって厳しかったのは、予選でエンジンが破損し決勝には新エンジンを投入して臨んでいたにもかかわらず、「エンジンがスロットル操作に反応しなかった」ことだ。

今回のトラブルもラッセル自身にはどうすることもできないものであり、日本GPのセーフティカーや、カナダGPのエンジントラブル、モナコでのタイムペナルティ……2026年シーズンに続いている不運の連鎖に新たなひとつが加わった形だ。

「もちろん問題は起きているけど、チーム全体も同じように感じてくれている」

ラッセルは続けた。

「今回の展開には、チームも僕と同じくらい腹を立てている。自分たちに原因があってこうしたミスにつながっていないかを、しっかり見直さなければいけない」

「もちろん今日もオスカー（ピアストリ／マクラーレン）にトラブルがあった（ギヤボックストラブルでリタイアした）し、僕たちだけが不運なわけではない。でも、自分にばかりこういうことが起きているように感じるんだ」

「そのうち流れが変わることを願っているよ。誰かに不運が起きてほしいなんて思っていない。でも、自分のキャリア全体を振り返っても、F1キャリアに限らず、こんなシーズンは経験したことがない」

ラッセルにとって、今季は当初思い描いていたものとは大きく異なるシーズンとなっている。そしてF1はこれから夏休みに入るが、夏休み時点でこれほど大きなポイント差を背負ったドライバーがタイトルを獲得した例はこれまでにない。

開幕から11戦を終えた失望をどう乗り越えるのかと尋ねられると、ラッセルはこう締めくくった。

「自分でコントロールできないことに対して失望しないことだ。今日のレースは完全に台無しだった」

「スタート手順は正しくこなした。ペースも悪くなかった。でも結果は最悪だった。ただ、自分でコントロールできることについては、ちゃんとできていたと思う」

「普段はシーズン中に休みが欲しいと思うことはない。でも今年は、本当に休みが必要だと感じている」