F1 メキシコシティGP

メディア対応欠席で罰金のラッセル、ファンへのメッセージで沈黙破る「僕に分かっているのは、全力を尽くしたということだけ」

メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1メキシコシティGP後のメディア対応を欠席したが、SNSでファンへメッセージを発した。

Lydia Mee Ronald Vording

公開日時: 2026/11/03 3:31

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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

F1メキシコシティGPでアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）がタイトル獲得を祝う一方で、6位で終えたチームメイトのジョージ・ラッセルは、レース後のメディア対応を欠席。後にSNSで、ファンへのメッセージを発信した。

アントネッリと123ポイント差でメキシコシティGPを迎えたラッセルは、このレースで優勝し、アントネッリが10位以下にならなければタイトル争いを次戦に持ち越せないという厳しい条件でレースに臨んだ。

2番グリッドからスタートしたラッセルだったが、加速が鈍り後退。オープニングラップでアイザック・ハジャー（レッドブル）と接触して10秒のタイム加算ペナルティを受ける散々なレースで6位フィニッシュした。

もっともアントネッリは3位フィニッシュしており、ラッセルの結果に関わらずこのレースでアントネッリがタイトルを獲得していた可能性は高いだろう。

ラッセルはその後、レース後のメディア対応を欠席。チームに5000ユーロ（約88万円）の罰金が科された。

この件について、メルセデスのチーム代表であるトト・ウルフは「レース後、FIAの計量所でジョージに会ったが、彼は明らかにこの状況に動揺していた。キミに会いに行ったのは素晴らしいスポーツマンシップの表れだった」と語った。

「私はジョージを長い間知っているし、スポーツ選手にとってこれは……彼は辛い時期を過ごしているが、同時にあの若者をこのチームに入れたのも彼だった」

「彼を見た時、レーシングドライバーにとってこれは壊滅的な瞬間だと感じた。今日のレースは、彼の今シーズンを象徴するようなものだったのかもしれない。彼は絶対に勝たなければならないレースだったのだから……」

なおウルフ代表はスタート後のラッセルの失速について、「彼のレースを台無しにしてしまった」と謝罪している。

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そしてラッセルは、自身のSNSでファンへのメッセージを投稿し、沈黙を破った。

「今こそ、心の内を率直に話すのにふさわしいタイミングだと思う」と彼は綴り始めた。

「今シーズンは望んでいた通りのスタートを切ったけれど、その後すぐに不運やパフォーマンス不足によって崩れてしまった。キャリアの中で、良い日よりも悪い日の方が多かった、初めての本格的なシーズンだった」

「僕に分かっているのは、全力を尽くしたということだけだ。そして2026年は、僕の年ではなかった。キミには、まさに信じられないようなシーズンを過ごしたことを心から祝福したい。本当にチャンピオンにふさわしい」

「今シーズン最高のマシンとパワーユニットを作り上げてくれたチームにも感謝したい。厳しい4年間を経て、メルセデスを再びトップに返り咲かせるために、みんなが一丸となって取り組む姿を見られたことは、大きな刺激になった」

「今、僕に約束できるのは、今シーズンの残りのレースでも、そして来シーズンに向けても、キャリアの大半で発揮してきたパフォーマンスを取り戻すために全力を尽くすということだ。そして、少しでも運が戻ってくることを願っている。みんな、ありがとう」

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