F1 アメリカGP

ラッセル、雲と風に翻弄され予選6番手「Q3のアタックは2周ともうまくまとめることができなかった」

メルセデスのジョージ・ラッセルはF1アメリカGPの予選を6番手で終え、路面への不満とともに、F1マシン自体を見直す必要があると主張した。

Alex Harrington

公開日時: 2026/10/25 7:53

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George Russell, Mercedes

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1アメリカGP予選で6番手。タイトル争いのライバルであるチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリがポールポジションを獲得しており、ラッセルにとっては期待外れの結果となった。

ラッセルにとって、土曜日の予選は思いどおりには進まなかった。アントネッリから0.441秒遅れに終わったQ3ではアタックをうまくまとめられなかったと振り返った。

「僕の側からすれば、Q3では2周とも悪いラップだった。それだけのことだ。セクター1の感触はとても良かったし、マシンの調子も良かった。でも、低速コーナーでは苦戦してしまい、Q3でうまくまとめられなかった」

最初のアタックでのミスが、大きな代償となったとラッセルは語った。

「ターン12で一度スライドしただけだったんだけど、そこからどんどん悪い方向に進んでしまった。セクター3ですべてを失った。そういうことだよ」

Q3は風が強く、マクラーレンのランド・ノリスはこれまで経験したなかで最悪の風だったとコメントしている。一方、ラッセルは雲の動きも大きな影響を与えたと指摘した。

「そうだね、雲に覆われていたこともかなり影響していた。太陽が出てきたことで、最後のアタックでは誰もタイムを更新できなかったと思う。ただ、残念ながら僕は最初のアタックで十分なタイムを出せていなかった」

雲がそれほど大きな違いを生んだ理由を尋ねられると、ラッセルは次のように答えた。

「全員にとっての話だけど、路面温度が2度ほど変わるんだ。そしてセクター3に差しかかると、それがタイヤに大きな影響を与える。タイヤが適切な作動温度の範囲に入っているかどうかで、大きな違いが生まれるんだ」

またラッセルは、路面の状態が悪いことに加え、今のF1マシンを変えることも検討する必要があると示唆した。

アメリカGPを前にした木曜日、アメリカGPの舞台であるサーキット・オブ・ジ・アメリカズ（COTA）の路面に最初に不満を表明したのはレッドブルのマックス・フェルスタッペンだった。彼は路面のバンプについて「受け入れられない」「制御不能」と表現した。ラッセルもその意見に同調したが、土曜日の予選で苦戦したことを受け、マシン側にも同じくらい問題があると考えていることを付け加えた。

「そうだね、路面の状態は間違いなくかなりひどい。ただ、マシンをあれほど（車高を）低く、（足回りを）硬く設定せざるを得ない状況では、常に難しい問題になる。マシンをもっと常識的な車高や剛性の範囲で走らせられるよう、規則を見直す必要があるのかもしれない」

ラッセルは木曜日、F1サーキットにおいては路面を「2年ごとに再舗装する」ことを求めていた。ストレートの終わりでは、マシンの車体が路面からわずか「10mm」ほどしか離れていないことも指摘していた。

マクラーレンのオスカー・ピアストリも、予選を7番手で終えた後、COTAの路面のバンプを「モトクロスのジャンプ」に例えていた。

一方で、COTAの会長ボビー・エプスタインは、ターン1の路面のくぼみについて「私の考えでは、許容できるものではない」と認めながらも、ESPNに対して「簡単な解決策はない」と語っている。

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