F1 アメリカGP

圧勝アントネッリと明暗分かれた8位ラッセル。メルセデスW17のアップデート後未だ表彰台なし「これほど大きく遅れているのは不思議」

ジョージ・ラッセルはアメリカGPを8位で終え、アップグレードされたマシンながら苦戦したことに困惑している。

Ed Hardy Ronald Vording

公開日時: 2026/10/27 2:31

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George Russell, Mercedes

写真：: Chris Graythen / Getty Images

F1アメリカGPで、メルセデスのジョージ・ラッセルは8位に終わった。チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリがワールドチャンピオンに近づく中、ラッセルは苦戦の理由をなんとか探し出そうとしている。

アメリカGPの決勝レースは、ポールポジションのアントネッリが圧倒的な強さで制した。一方で6番グリッドからスタートしたラッセルは、オープニングラップのターン12でコースを外れ、オスカー・ピアストリ（マクラーレン）からポジションを守ったことで5秒のタイムペナルティを受けるなど、いきなりつまずいた。

ただし、このペナルティが最終順位に与えた影響は、いずれにしても小さかった。理論上、このペナルティがなければラッセルはピアストリを上回って7位でフィニッシュしていたであろうが、獲得ポイントの差はわずか2ポイントしかない。

レース後のSky Sportsのインタビューで、具体的に何に苦しんでいるのかと尋ねられたラッセルは、次のように答えた。

「単純に速さが足りていない。それが正直なところだ」

「なぜなのか、理解しようとしなければならない。これほど大きく遅れているのは不思議なことだ。どこかに答えがあるといいんだけどね。まあとにかく、今のところ自分には答えがない」

メルセデスはここ最近W17をアップデートしたばかりだが、苦戦する形となったラッセル。彼によれば、改良型マシンはセットアップの許容範囲が狭いという。その傾向は、マレーシアでアップデートが投入されて以降の不安定なパフォーマンスにも表れているという。

マレーシアでのバーレーンGPでは、圧倒的な速さを見せたマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に次いで、アントネッリが2位を獲得。一方のラッセルもパワーユニットのトラブルでレースを終えたが、終盤まで3番手を走っていた。しかし続くシンガポールGPではアントネッリが3位に入ったもののラッセルは9位。これで彼は3戦連続で表彰台を逃したことになる。

アメリカGP後の囲み取材で、ラッセルは次のように振り返った。

「最初のスティントはペースが良くなかった」

「でも、ハードタイヤに履き替えてピットアウトした後は、おそらく6周ほど、キミと同じペースで走れていた。ただ、オスカーに追いついてからは、どうしてもオーバーテイクできなかった」

「良かったのは6周だけで、50周は良くなかった。最初のスティントでなぜあれほどペースが悪かったのか、理解したい。ペナルティも少し理不尽なものだったと思うけど、これほど悪い週末だったなかで、少なくともそれは悩みのひとつにすぎなかった」

このレースの結果によって、ラッセルの逆転王座の望みはほぼ絶たれた形となった。ポイントリーダーのアントネッリはランキング2番手のラッセルに対して123ポイントのリードを築いたが、残り5戦で獲得可能なポイントは125となっており、アントネッリはあと2ポイントを積み重ねるだけでチャンピオンを獲得できる。

逆にラッセルはランキング2位を獲得できるかが微妙になりつつある。ラッセルは現在242ポイント獲得しているが、ルイス・ハミルトン（フェラーリ）が241ポイント、フェルスタッペンが236ポイント、シャルル・ルクレール（フェラーリ）が236ポイントに接近している。

ただラッセルは「僕としては、コンストラクターズタイトルを獲得できればそれが一番」として、チームのためにもランキング2位で終えたいとしながらも、自分個人にとっては「2位でも3位でも5位でもチャンピオンではないから、その順位には何の意味もない」と話している。

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