F1 アメリカGP
圧勝アントネッリと明暗分かれた8位ラッセル。メルセデスW17のアップデート後未だ表彰台なし「これほど大きく遅れているのは不思議」
ジョージ・ラッセルはアメリカGPを8位で終え、アップグレードされたマシンながら苦戦したことに困惑している。
Ed Hardy Ronald Vording
公開日時: 2026/10/27 2:31
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録
George Russell, Mercedes
写真：: Chris Graythen / Getty Images
F1アメリカGPで、メルセデスのジョージ・ラッセルは8位に終わった。チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリがワールドチャンピオンに近づく中、ラッセルは苦戦の理由をなんとか探し出そうとしている。
アメリカGPの決勝レースは、ポールポジションのアントネッリが圧倒的な強さで制した。一方で6番グリッドからスタートしたラッセルは、オープニングラップのターン12でコースを外れ、オスカー・ピアストリ（マクラーレン）からポジションを守ったことで5秒のタイムペナルティを受けるなど、いきなりつまずいた。
ただし、このペナルティが最終順位に与えた影響は、いずれにしても小さかった。理論上、このペナルティがなければラッセルはピアストリを上回って7位でフィニッシュしていたであろうが、獲得ポイントの差はわずか2ポイントしかない。
レース後のSky Sportsのインタビューで、具体的に何に苦しんでいるのかと尋ねられたラッセルは、次のように答えた。
「単純に速さが足りていない。それが正直なところだ」
「なぜなのか、理解しようとしなければならない。これほど大きく遅れているのは不思議なことだ。どこかに答えがあるといいんだけどね。まあとにかく、今のところ自分には答えがない」
メルセデスはここ最近W17をアップデートしたばかりだが、苦戦する形となったラッセル。彼によれば、改良型マシンはセットアップの許容範囲が狭いという。その傾向は、マレーシアでアップデートが投入されて以降の不安定なパフォーマンスにも表れているという。
マレーシアでのバーレーンGPでは、圧倒的な速さを見せたマックス・フェルスタッペン（レッドブル）に次いで、アントネッリが2位を獲得。一方のラッセルもパワーユニットのトラブルでレースを終えたが、終盤まで3番手を走っていた。しかし続くシンガポールGPではアントネッリが3位に入ったもののラッセルは9位。これで彼は3戦連続で表彰台を逃したことになる。
アメリカGP後の囲み取材で、ラッセルは次のように振り返った。
「最初のスティントはペースが良くなかった」
「でも、ハードタイヤに履き替えてピットアウトした後は、おそらく6周ほど、キミと同じペースで走れていた。ただ、オスカーに追いついてからは、どうしてもオーバーテイクできなかった」
「良かったのは6周だけで、50周は良くなかった。最初のスティントでなぜあれほどペースが悪かったのか、理解したい。ペナルティも少し理不尽なものだったと思うけど、これほど悪い週末だったなかで、少なくともそれは悩みのひとつにすぎなかった」
このレースの結果によって、ラッセルの逆転王座の望みはほぼ絶たれた形となった。ポイントリーダーのアントネッリはランキング2番手のラッセルに対して123ポイントのリードを築いたが、残り5戦で獲得可能なポイントは125となっており、アントネッリはあと2ポイントを積み重ねるだけでチャンピオンを獲得できる。
逆にラッセルはランキング2位を獲得できるかが微妙になりつつある。ラッセルは現在242ポイント獲得しているが、ルイス・ハミルトン（フェラーリ）が241ポイント、フェルスタッペンが236ポイント、シャルル・ルクレール（フェラーリ）が236ポイントに接近している。
ただラッセルは「僕としては、コンストラクターズタイトルを獲得できればそれが一番」として、チームのためにもランキング2位で終えたいとしながらも、自分個人にとっては「2位でも3位でも5位でもチャンピオンではないから、その順位には何の意味もない」と話している。
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
関連ニュース:
あなたの意見が聞きたい！
Motorsport.comで何を見たいですか？
5分間のアンケートにご協力ください。
- Motorsport.comチーム
関連ニュース :
記事をシェアもしくは保存
Copy link
Facebookでシェアする
Twitterでシェアする
WhatsAppでシェア
Linkedinでシェアする
Pinterestでシェアする
Viberでシェア
前の記事 スタートで躓くレッドブル。迅速な問題解決は不可能か「対応が実現するのは来年になるだろう」
More from
Ed Hardy
アントネッリはナンバーワンの地位を「走りで勝ち取っている」元レッドブルのホーナー、チーム方針の大事さ説く
F1
F1
シンガポールGP
5 日前
アントネッリはナンバーワンの地位を「走りで勝ち取っている」元レッドブルのホーナー、チーム方針の大事さ説く
元レッドブル代表のホーナー、メルセデス代表とのライバル関係は「芝居がかったように描かれた」
F1
F1 10 日前
元レッドブル代表のホーナー、メルセデス代表とのライバル関係は「芝居がかったように描かれた」
ハースF1、ラファエル・カマラ起用を発表。エステバン・オコンの後任にフェラーリ育成のルーキーを据える
F1
F1
シンガポールGP
11 日前
ハースF1、ラファエル・カマラ起用を発表。エステバン・オコンの後任にフェラーリ育成のルーキーを据える
More from
ジョージ ラッセル
逆転戴冠”詰み”のラッセル、僅差のランキング2位争いには興味ナシ「僕にとっては何の意味もない」
F1
F1
アメリカGP
23 時間前
逆転戴冠”詰み”のラッセル、僅差のランキング2位争いには興味ナシ「僕にとっては何の意味もない」
完全王手！ アントネッリ次戦メキシコシティGPでタイトル獲得の可能性グッと高まる。その条件は？
F1
F1
アメリカGP
1 日前
完全王手！ アントネッリ次戦メキシコシティGPでタイトル獲得の可能性グッと高まる。その条件は？
メルセデス、シンガポールで新旧パッケージを使い分けた理由は？ チーム首脳が解説「学びを加速させるため……協力してくれたラッセルに感謝」
F1
F1
シンガポールGP
9 日前
メルセデス、シンガポールで新旧パッケージを使い分けた理由は？ チーム首脳が解説「学びを加速させるため……協力してくれたラッセルに感謝」
More from
メルセデス
今夜（明朝？）決まってしまうのか！ アントネッリのアメリカGPチャンピオン獲得要件は
F1
F1
アメリカGP
1 日前
今夜（明朝？）決まってしまうのか！ アントネッリのアメリカGPチャンピオン獲得要件は
努力が報われた！ アントネッリ、予想外のポールに「ようやくアップデートの成果が表れてきた」
F1
F1
アメリカGP
2 日前
努力が報われた！ アントネッリ、予想外のポールに「ようやくアップデートの成果が表れてきた」
アントネッリ、アメリカGP初日は珍しい問題に直面「まるでジェットコースターみたいだったよ！」
F1
F1
アメリカGP
2 日前
アントネッリ、アメリカGP初日は珍しい問題に直面「まるでジェットコースターみたいだったよ！」
最新ニュース
圧勝アントネッリと明暗分かれた8位ラッセル。メルセデスW17のアップデート後未だ表彰台なし「これほど大きく遅れているのは不思議」
F1
F1 F1
アメリカGP
1 分前
圧勝アントネッリと明暗分かれた8位ラッセル。メルセデスW17のアップデート後未だ表彰台なし「これほど大きく遅れているのは不思議」
残り15分を切った逆転劇！ D’stationがフェラーリで初優勝 ｜スーパー耐久第6戦岡山
スーパー耐久
S-Tk スーパー耐久 26 分前
残り15分を切った逆転劇！ D’stationがフェラーリで初優勝 ｜スーパー耐久第6戦岡山
バニャイヤ、オーストラリアGP中止はライダーへの相談なしと明かす。それでも「安全が懸かっている以上、決定を尊重する必要がある」
MotoGP
MGP MotoGP
オーストラリアGP
2 時間前
バニャイヤ、オーストラリアGP中止はライダーへの相談なしと明かす。それでも「安全が懸かっている以上、決定を尊重する必要がある」
スタートで躓くレッドブル。迅速な問題解決は不可能か「対応が実現するのは来年になるだろう」
F1
F1 F1
アメリカGP
4 時間前
スタートで躓くレッドブル。迅速な問題解決は不可能か「対応が実現するのは来年になるだろう」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
次の 2 つのオプションがあります。
- サブスクライバーになります。
- 広告ブロッカーを無効にします。
購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします
広告ブロッカーを無効にしましたか?
ページをリロード
お知らせの管理
登録