F1 サンパウロGP

メルセデス、5年ぶりコンストラクターズタイトル奪還は”安定性”のおかげ。ラッセル「誰も解雇されなかった」 ウルフ代表はそのラッセルに恩義

ジョージ・ラッセルは、今季メルセデスがコンストラクターズタイトルを奪還したことを受け、チームを賞賛。昨年までの苦しい時期を共に乗り越えてきた人たちとの戴冠を喜んだ。

Alex Harrington

公開日時: 2026/11/12 10:09

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

写真：: Michael Potts / LAT images via Getty Images

メルセデスのジョージ・ラッセルは、苦難のグラウンドエフェクトカー時代にもチーム代表のトト・ウルフが、メルセデスの組織体制を大きく変更せず、スタッフを信頼し続けてきたことが、今季のコンストラクターズタイトル奪還に繋がったと考えている。

メルセデスは先日行なわれたF1サンパウロGPでジョージ・ラッセルが4位、アンドレア・キミ・アントネッリが5位でフィニッシュしたことで、2026年のコンストラクターズタイトル獲得を決めた。これでアントネッリのドライバーズタイトルを含め、二冠達成ということになる。

メルセデスは2021年にコンストラクターズタイトル8連覇を達成した後は、タイトル獲得から遠ざかっていた。2022年からF1に導入されたグラウンドエフェクトカーのレギュレーションに、うまく対応できなかったからだ。

しかしラッセルによれば、パフォーマンス的に厳しい時期が続いたにもかかわらず、メルセデスはスタッフを信頼し続けてきたという。

「この数年間、僕らは多くの困難を乗り越えてきた。本当に厳しい時期だった」

ラッセルはそう語った。

「だけど現在のチームのメンバーは、かつての栄光の時代を共に過ごした人たちであり、2022年から2025年にかけての困難な時期を共に乗り越えてきたメンバーでもあるということだ。誰も解雇されなかった。そのトトのリーダーシップを尊敬しているんだ」

「チーム全員に感謝したいけど、特にトトには、困難な時でもチームメンバーへの信頼を示してくれたことに、大きな敬意を表したい」

サンパウロGPの決勝後、ウルフもチームの安定性について質問され、スタッフの離脱率の低さに言及している。

「安定性は確かに重要な要素だ」

ウルフ代表はそう語った。

「しかし最近チームに加わったメンバーも多い。だから私は『安全性』という言葉を選びたい。ご存知の通り、我々は採用と解雇を繰り返すような組織ではないからね」

「我々は、皆が成長できる文化と環境を提供している。それは失敗を恐れず、自由に意見を述べられる環境だ。そして長期的に見て、数年ではなく何十年にもわたって成功を収めたいのであれば、チームにこういう考え方を根付かせる必要があると私は信じている」

ウルフ代表はまた、2022年からの4年間は、結果以上に辛い時期であったと認めた。2023年と2025年にはランキング2位になっているにもかかわらずだ。

「数字だけ見ればそれほど悪くはなかったかもしれない。でも、実際には決して良い気分ではなかった」

ウルフ代表はそう語った。

「そしてあの苦しい時期にチームを支え続けた人たちの粘り強さが、奪還の大きな要因になったと思う」

ラッセルは、チームが苦境に陥った2022年にメルセデスに加入し、その全てを経験し、自信も苦労してきた。そしてその困難を乗り越えた後、栄冠を手にしたのは新加入のチームメイト……アントネッリの方だった。しかも相次いでトラブルにも見舞われ、ドライバーズランキングではマックス・フェルスタッペン（レッドブル）にも抜かれ、3番手となっている。

今季開幕前、ラッセルはチャンピオン候補の圧倒的一番人気だった。

ウルフ代表はサンパウロGP終了後、今年のコンストラクターズタイトル獲得はラッセルのおかげだとして、こう語った。

「彼には恩義を感じている」

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™︎を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 雨のサンパウロでなぜそんなに速い！？ 今年もオーバーテイクショー開演のフェルスタッペン、強さの秘訣を語る

More from

Alex Harrington





ダニエル・リカルド、F1キャリアの大きな転換点を振り返る「もう一度やり直せたら……その先で何が起きていただろう」



F1



F1



アメリカGP



7 日前



ダニエル・リカルド、F1キャリアの大きな転換点を振り返る「もう一度やり直せたら……その先で何が起きていただろう」





今回のフェラーリは速いぞ！ ハミルトン、自身はトラブルに見舞われるも「今週末のマシンは本当にいい」



F1



F1



メキシコシティGP



12 日前



今回のフェラーリは速いぞ！ ハミルトン、自身はトラブルに見舞われるも「今週末のマシンは本当にいい」





ハミルトン、アフリカGP実現する2030年以降まで現役続行に意欲「僕は人とは違う。41歳で20歳と戦えているんだ」



F1



F1



メキシコシティGP



13 日前



ハミルトン、アフリカGP実現する2030年以降まで現役続行に意欲「僕は人とは違う。41歳で20歳と戦えているんだ」

More from

ジョージ ラッセル





アントネッリが勝利失ったスピン、原因は「タイヤ温度」とメルセデス。トリッキーな天候が悪影響



F1



F1



サンパウロGP



3 時間前



アントネッリが勝利失ったスピン、原因は「タイヤ温度」とメルセデス。トリッキーな天候が悪影響





熾烈なキャデラックのシート争いにメルセデスのベスティが名乗り！ ラッセルも応援「チーム全員が彼を高く評価している」



F1



F1



メキシコシティGP



1 日前



熾烈なキャデラックのシート争いにメルセデスのベスティが名乗り！ ラッセルも応援「チーム全員が彼を高く評価している」





ラッセル、波乱万丈のレースで4位。ピットレーンでの痛恨スピンは「代償を払うことになった」



F1



F1



サンパウロGP



2 日前



ラッセル、波乱万丈のレースで4位。ピットレーンでの痛恨スピンは「代償を払うことになった」

More from

メルセデス





アントネッリはセナではない……メルセデス代表が警鐘「第二のセニーニャではあるかもしれないが、今後の成長を待つべき」



F1



F1



サンパウロGP



23 時間前



アントネッリはセナではない……メルセデス代表が警鐘「第二のセニーニャではあるかもしれないが、今後の成長を待つべき」





FIA、PU追加開発規則”ADUO”の最新評価を発表。序列に変化なし、レッドブルは依然として開発凍結状態に



F1



F1 1 日前



FIA、PU追加開発規則”ADUO”の最新評価を発表。序列に変化なし、レッドブルは依然として開発凍結状態に





F1、代替候補地イモラに「準備不要」と通達。カタールGPとアブダビGPを通常通り開催予定も、情勢悪化の場合は安全最優先の構え



F1



F1



サンパウロGP



1 日前



F1、代替候補地イモラに「準備不要」と通達。カタールGPとアブダビGPを通常通り開催予定も、情勢悪化の場合は安全最優先の構え

最新ニュース





雨のサンパウロでなぜそんなに速い！？ 今年もオーバーテイクショー開演のフェルスタッペン、強さの秘訣を語る



F1



F1 F1



サンパウロGP



1 時間前



雨のサンパウロでなぜそんなに速い！？ 今年もオーバーテイクショー開演のフェルスタッペン、強さの秘訣を語る





ビニャーレス、完治しない左肩負傷から再び欠場を検討「何も改善できないなら、もう続ける意味はない」



MotoGP



MGP MotoGP



カタールGP



2 時間前



ビニャーレス、完治しない左肩負傷から再び欠場を検討「何も改善できないなら、もう続ける意味はない」





アントネッリが勝利失ったスピン、原因は「タイヤ温度」とメルセデス。トリッキーな天候が悪影響



F1



F1 F1



サンパウロGP



3 時間前



アントネッリが勝利失ったスピン、原因は「タイヤ温度」とメルセデス。トリッキーな天候が悪影響





『ウマ娘』今度はF1日本GPとコラボ。ファウンディングパートナーに就任「仲間とともに勝利を⽬指す姿勢はF1と共通」 130Rのネーミングライツも取得



F1



F1 F1



日本GP



5 時間前



『ウマ娘』今度はF1日本GPとコラボ。ファウンディングパートナーに就任「仲間とともに勝利を⽬指す姿勢はF1と共通」 130Rのネーミングライツも取得

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録