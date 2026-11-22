F1 ラスベガスGP

ラッセル、勝つための”ハイリスクな動き”が裏目に「でも後悔はしていない」

メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1ラスベガスGPのレースで痛恨のクラッシュを喫し、9位に終わった。

Benjamin Vinel Ronald Vording

編集: 2026/11/22 8:56

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George Russell, Mercedes

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1ラスベガスGPの大半でマックス・フェルスタッペン（レッドブル）の勝利を脅かしたが、残り3周で優勝を狙い、”ハイリスクな動き”をした結果、クラッシュ。9位に終わった。

ロングストレートを備えたラスベガスの市街地コースでは、いたるところでバトルが繰り広げられ、抜きつ抜かれつの”ヨーヨーレース”が復活した。

エネルギー残量の多寡で目まぐるしくポジションが入れ替わった今回のレース。ポールシッターのフェルスタッペンとラッセルも頻繁に首位を入れ替え、レース前半はアイザック・ハジャー（レッドブル）、後半はアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）やランド・ノリス（マクラーレン）などが時折フェルスタッペンに挑戦を仕掛けた。

50周のレースも最終盤の48周目、フェルスタッペンとアントネッリに次ぐ3番手まで順位を落としていたラッセルは、ターン5でアントネッリのインに飛び込んだが、タイヤをロックさせてバリアに接触してしまった。幸いにもダメージは最小限で済んだため、ラッセルは9位でレースを完走することができた。

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

「レースに勝つためには、最後の数周に入る時点で2番手につけておく必要があった」とラッセルは説明した。

「キミはオーバーテイクモードに入っていなかったので、僕はハイリスクな動きに出た。そして、その代償を払った。でも後悔はしていない。もちろん結果は残念だ。もっと慎重に走っていれば3位でフィニッシュできたはずだ」

ラッセルは4回に渡ってフェルスタッペンから首位を奪ってコントロールラインを通過したものの、一度もその座を維持することができなかった。F1の新しいパワーユニットとエネルギーマネジメントの影響もあり、フェルスタッペンがすぐさま追い抜いてきたからだ。

ラッセルはラスベガス・ストリップのロングストレートエンドであるターン14までに何度もフェルスタッペンの前に出たが、ターン17やターン1、ターン3までに抜き返されるシーンが何度も繰り返された。

これはチームメイトのアントネッリも同様であり、フェルスタッペンは複数のドライバーに入れ替わり立ち替わり攻められながら、決定的なチャンスを与えなかった。

「興味深かった」とラッセルはレースを振り返った。

「レースの半分くらいまでは、かなり楽しかったと思う。その後、ある時点から少し疲れる展開になった。というのも、まったく引き離すことができなかったからだ」

「フェルスタッペンをオーバーテイクして、スタートラインで前に出られる、非常に優れたデプロイメントモードを持っていると感じていた。キミもオーバーテイクしていたけど、マックスはスタートラインの手前ですでに追い抜きをしていた。そのモードのせいでセクター2で非常に不利な立場に追い込まれ、それが原因で順位をいくつか落としてしまった」

「5番手まで下がったが、その後ストラテジーモードを変更したことで、順位を戻すことができた」

「最終ラップでは、レースに勝つために必要なモードに戻せると感じていた。厳しいレースだった」

まるでフォーミュラEのような、”シーソーゲーム”のような展開のレースは、シーズン序盤の数戦以来これほど顕著には見られなかった。

「本当に、その場で学んでいくしかなかった」とラッセルは続けた。

「非常に奇妙だった。ストレートでの速度差は桁外れだった。マックスに対してストレートだけで1.3秒も差を詰めていた。すごい状況だった。奇妙なレースだった」

ラッセルは今回の結果、ランキング4番手に後退。同5番手のノリスとは同点に並んでおり、同3番手のルイス・ハミルトン（フェラーリ）とは3ポイント差だが、同2番手のフェルスタッペンとは実に40ポイント差まで広がった。

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