ラッセル、ウルフ代表からの”ただ走れ”無線メッセージを説明「僕を励ましてくれた。文脈を知らなかったら、叱責に聞こえるかもね！」

F1オーストリアGPの予選でポールポジションを獲得したメルセデスのジョージ・ラッセルは、その予選中にチーム代表のトト・ウルフから送られた「ただ走れ」という無線メッセージは、自分を励ますためのモノだったと説明した。

ラッセルはオーストリアGPで、フェラーリの2台とチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリを抑え、ポールポジションを獲得した。

しかしラッセルにとって、今回の予選は順調なモノとは言い難かった。Q1ではアントネッリよりも0.3秒以上遅れる5番手、Q2ではターン3でミスを犯し、最初のアタックを断念……終盤にペースアップすることに成功し、なんとかQ3に駒を進めた。

その予選Q2の2回目のアタックに向かうラッセルに、ウルフ代表から送られたメッセージが国際映像にも載せられた。そのメッセージはウルフ代表がラッセルに、「ジョージ、ただ走れ」とだけ伝えるモノであった。

視聴者からすればそのメッセージは、ウルフ代表からラッセルへの厳しいメッセージのように聞こえたかもしれない。「余計なことに文句を言わず、とにかく走れ」と。

しかしラッセルはこのメッセージについて、実際にはウルフ代表からの励ましだったという。

「ターン1を完璧に攻めて、速く通過できるのにスライドしない……そんな1周だったんだ」

予選Q3最終アタックについて、ラッセルは語り始めた。

「そのおかげでタイヤの温度が上がらずに済む。次にコーナーに差し掛かる頃にはタイヤが冷えているから、グリップが増すんだ。だからこそそこも速く通過できて、またタイヤが冷える。そうして好循環が生まれるんだ」

「まさに魔法のような1周だった。本当に本当に嬉しい。これまで本当に厳しいレースが続いてきたからね」

それには、例のウルフ代表の無線メッセージが効いていたという。

「トトがQ2で言ってくれたように、ただ走るのを楽しんだんだ。Q3の前にも同じことを言ってくれた。ただ楽しめばいいんだってね。僕も自分自身に言い聞かせた。やりすぎないで、ただ楽しめばいいんだってね。僕たちがやっていることは、とっても素晴らしいことなんだから」

ラッセルは、ウルフ代表は自分の自信を取り戻そうとしてくれたと説明した。

「正直に言って、オーストリア訛りのせいなんだろうね」

その無線メッセージは励ましというよりも命令のように聞こえたという指摘に対して、ラッセルは笑みを浮かべてそう語った。

「いや、ボスが100%自分を信頼してくれていることを知ることが大事なんだ。シーズンを通して、調子が悪かった時、真っ先に僕を励ましてくれたのはトトだった。『君はドライビングを忘れたわけじゃないし、君本来のスピードも分かっている』と」

「僕らは毎日連絡を取り合っている。そういうちょっとしたメッセージは、レースの合間に個人的に交わしている会話を思い出させてくれる。だから文脈を知らずにあれを聞くと、確かに違う印象に聞こえたかもしれないね」

「僕にとってはとても大きな意味を持つことだし、これまで交わしてきた会話を思い出させてくれる。そして、『そうだ！ 僕にはできるんだ！』と改めて実感させてくれる。僕はキャリアを通じてずっとそうしてきた。今日できない理由はない」

今年はやりすぎてしまった瞬間が時折あったのか？ そう尋ねると、ラッセルはこんなことを語り始めた。

「確かにそういう要素はあるね。でも劣勢に立たされて、0.1秒、0.2秒、いや0.3秒遅れている時に、『もっと力を抜こう』と考えるのはとても難しい。理屈が合わないんだ」

「うまくいかない時には、もっともっと頑張らなきゃという気持ちになる。クルマに乗っている時、『このコーナーに進入する時、前の周よりも5m手前でブレーキングしよう』なんて考えるのは、人間の脳の働きとは違う。でも、時にはそれが速く走るための方法だったりするんだ」

■アントネッリに勝てるのか？

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ラッセルは現在、チームメイトのアントネッリから50ポイント遅れのランキング3番手に甘んじている。これを追いつくのは並大抵のことではないが、今回ラッセルがポールポジション、アントネッリが4番グリッドからスタートするのは、ポイント差を大きく縮める絶好のチャンスと言えよう。

「今シーズン8戦目で、4回目のポールポジションだ。でもこれまで良い結果に結びつけることができなかった」

そうラッセルは語る。

「こういう瞬間は、自信を取り戻せるような気がする」

「このマシンが何を必要としているのか、様々なコンディションでタイヤが何を求めているか、それを理解するのは、間違いなく重要なことだ。キミは毎日素晴らしい仕事をしているんだからね」

「彼に勝てる自信はあるかって？ もちろんだ。100%その自信があるよ。今日、バルセロナ、カナダ、メルボルン、そして中国で見せたように、あの”カチッ！”という感触を掴む必要があるだけだ。そうすれば、どこかで結果はついてくるだろう。シーズンを通じてずっと不運が続くわけじゃないからね。だから、良い感じだよ」

なおラッセルは予選Q3の最終アタックで、フェルスタッペンのクラッシュによって黄旗が振られた区間を通過する際に減速しながらも、ポールポジションを獲得して見せた。本人もなぜそのアタックがあれほど速かったのは、説明に苦慮しているという。その前の周よりも、減速しながらも0.3秒も速かったのだ。

「もし答えが分かっていたら、毎戦ポールポジションを獲得できちゃうよ！」

そうラッセルは言った。

「木曜日にも言ったけど、マシンがキビキビと噛み合って、タイヤが最高の状態になった時、まるでスイートスポットに入ったかのように、ものすごくラップタイムが伸びるんだ」

「本当に難しいセッションだった。Q2で危うく敗退するところだったからね。Q3最初のラップは好調だった。そして最後のラップのターン1を走った際0.1秒も速かった。ターン3でさらに0.15秒、ターン4で0.15秒速くなった。信じられないような1周だったよ」

「最終セクターでイエローフラッグが出た。100mほどアクセルを緩めたせいで、大幅にタイムを失った。原因ははっきりとはわからない。チームと一緒に原因を探るつもりだ。でも本当に最高の気分だったよ」