ラッセル、ハミルトンとフェラーリを”大きな脅威”と認識「みんな、彼をもう終わった選手扱いしていたけど……」

ルイス・ハミルトン（フェラーリ）がバルセロナで感動的な勝利を収めたことで、ジョージ・ラッセルはフェラーリとハミルトンを、メルセデスが2026年のF1タイトルを獲得する上で「大きな脅威」になると考えている。

バルセロナでハミルトンがフェラーリ移籍後初勝利を果たしたことで、開幕から続いていたメルセデスの連勝に終止符が打たれた。フェラーリはSF-26に多数のアップデートを投入しており、明らかにメルセデスとの差を縮めている。

フェラーリはコンストラクターズランキングでメルセデスに72ポイント差をつけられているが、ドライバーズランキングではハミルトンが首位のアンドレア・キミ・アントネッリに41ポイント差でランキング2番手。同3番手のラッセルには9ポイント差をつけて上回っている。

「ルイスが本来の力を発揮してカムバックしてきたのを見るのは素晴らしいことだ」と、今週末のオーストリアGPを前にラッセルは語った。

「それと同時に、これはF1がいかに難しいものかを示す一例でもある。マシンは非常に複雑だし、タイヤも非常に複雑だ。パワーユニットも複雑で、すべてが噛み合わなければならない」

「もし何か一つでも噛み合わなければ、自分の力を最大限に発揮することはできない。昨年や、僕らがチームメイトだった2024年には、みんな彼を終わった選手扱いしていた」

「『歳を取りすぎたんじゃないか』『もうダメなんじゃないか』などと言われていた。でも彼はここ4～5戦で圧倒的な走りを見せている。それは、一晩で運転の仕方を忘れるわけではないということを示しているんだ」

「僕自身も、チーム、セットアップ、タイヤの理解――すべてが噛み合う必要がある。そして、それらが噛み合えば飛ぶように速く走れる。それは美しいことであり、今まさに彼がその状態にある。そして間違いなく彼は大きな脅威だ。フェラーリも非常に大きな脅威だ」

「キミは依然としてランキング首位のドライバーであり、本当に素晴らしく安定したパフォーマンスを続けている。でもフェラーリは確実に迫ってきていて、その先頭にいるのがルイスなんだ」

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

昨シーズンのタイトル争いも、F1において状況がいかに急速に変わるかを示した一例だろう。レッドブルはイタリアで行なわれた第16戦にアップグレードを投入し、それがマックス・フェルスタッペンによる終盤のタイトル争いへの猛追につながった。フェルスタッペンは最後の9戦で6勝を挙げている。

そのため、効果的なマシン開発が成功の鍵となる。特に新しいレギュレーションサイクルの1年目である今季はなおさらだ。そして現時点では、フェラーリはライバルたちよりも積極的に開発を進めている。

その動きは一部の関係者を驚かせており、現在フェラーリの足を引っ張っている唯一の分野はパワーユニットだ。ADUOの検証結果によれば、その性能はメルセデスおよびレッドブルのエンジンより一段劣るとされている。

そのため、フェラーリはメルセデスよりも追加で1回多くアップグレードを行なうことが認められる見込みであり、多くのパドック関係者が「F1最強のシャシー」と評価するマシンを持つことから、フェラーリが本格的なタイトル挑戦者へと変貌する可能性がある。

「これは現実を突きつけられるような話でもある。なぜなら、フェラーリは今シーズンを通じて明らかに優れたシャシーを持っていたからだ」とラッセルは続けた。

「彼らのパワーユニットは僕たちより少し、いやかなり劣っていた。でも突然、バルセロナでは一歩前進したように見えた」

「その結果、ストレートスピードの面でも僕たちとの差がかなり縮まっていたし、多くのアップグレードも投入してきている。それは僕たちにとってかなり意外だった」

「僕たちは今シーズン、これまでに1回しかアップグレードを投入していない。今後投入予定のものもあるけれど、フェラーリやマクラーレンは2〜3戦ごとに新しいパーツをマシンへ入れているんだ」

「どこかのチームが新しいパーツを持ち込むたびに、大きく前進しているように思うよ。だから僕たちも開発を続けていかなければならない」