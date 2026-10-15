F1 シンガポールGP

ラッセル、シンガポールGP決勝は”認定中古車”状態だった？ スプリントのクラッシュで中古パーツ使用を余儀なくされる

メルセデスはF1シンガポールGPスプリントでジョージ・ラッセルがクラッシュした後、スペアパーツが尽きてしまい、性能の劣る古いパーツを使用せざるを得なくなったと明かした。

Rahaan Mazumder

公開日時: 2026/10/15 22:27

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Alexander Albon, Williams, George Russell, Mercedes

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

ジョージ・ラッセルにとって、2026年シンガポールGPは、数字だけを見ても悪夢のような週末だった。パワーユニット交換による計60グリッド分の降格ペナルティを受け、踏み応えがおかしくなったブレーキペダルに悩まされ、さらに2時間にわたってコックピット内で暑さに耐えながら、破損したドリンクボトルから漏れ出した正体不明の液体を全身に浴びていた。

しかし、メルセデスのパドック関係者から新たな情報が伝えられたことで、日曜日のレースは見た目以上に過酷なものだったことが明らかになった。

土曜日の混乱したスプリントレースでラッセルがマシンをバリアにクラッシュさせた際、傷ついたのは彼のプライドだけではなかった。メルセデスは、新品のカーボンパーツの在庫を完全に使い果たしてしまったのだ。

土曜日の夜、メルセデスのメカニックたちが大破したラッセルのW17をガレージに運び込むと、修理には膨大な作業が必要となった。

『Auto Motor und Sport』の報道によると、チームはフロントウイング、フロア、フロントサスペンション、そしてマシン後部全体を交換せざるを得なかった。

問題は、クラッシュによってパーツの在庫を大量に消費し、新品のスペアパーツが完全になくなってしまったことだった。工場から出荷されたばかりのパーツを取り付ける代わりに、エンジニアたちはガレージの奥を探し回り、以前に使用したパーツを使ってマシンを組み直さなければならなかったのだ。

つまりメルセデスは日曜日、いわば「認定中古車」のような、様々な使用済みパーツを寄せ集めたマシンでラッセルをレースに送り出すことになったのだ。

メルセデスがアンドレア・キミ・アントネッリを優遇するため、意図的にラッセルのマシンを不利な状態にしたのではないか――そんな陰謀論がF1ファンの間で飛び交う前に、事実を確認しておこう。

ラッセルのシャシーに取り付けられた中古の空力パーツは、新品パーツと仕様そのものは同じだった。しかし、F1マシンはパーツに非常に大きな負荷をかける。カーボンファイバーはしなり、フロアは路面を擦り、サスペンションアームには縁石を通過するたびに強い衝撃が加わる。

つまり再利用されたパーツは過去のレースウイークで酷使されていたため、新品のパーツ一式と比べて本来のパフォーマンスが低下していたのだ。

そう考えると、メルセデスのチーム代表トト・ウルフがラッセルの9位フィニッシュを「ダメージを最小限に抑えた」結果として評価したことにも、納得がいく。

抜きづらいストリートサーキットで19番グリッドから追い上げ、ポイントを獲得するだけでも至難の業。それを、消耗によって空力性能がわずかに損なわれた、ツギハギのマシンで成し遂げたのだから、見た目以上に立派な結果だったのだ。

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

関連ニュース:

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 ハースF1、ラファエル・カマラ起用を発表。エステバン・オコンの後任にフェラーリ育成のルーキーを据える

次の記事 ホンダF1が100円ショップとコラボ！ HRCとDAISOがパートナーシップ締結「双方のブランド価値の最大化を図る」

More from

ジョージ ラッセル





アップデートで明暗。レッドブルはメルセデスを超えたのか？ ラッセル「今はレッドブルが倒すべきチーム」



F1



F1



シンガポールGP



4 日前



アップデートで明暗。レッドブルはメルセデスを超えたのか？ ラッセル「今はレッドブルが倒すべきチーム」





ジョージ・ラッセルの悪夢のような1日……スプリントで首位浮上も1周目にクラッシュ「すべては僕のミスが原因」



F1



F1



シンガポールGP



6 日前



ジョージ・ラッセルの悪夢のような1日……スプリントで首位浮上も1周目にクラッシュ「すべては僕のミスが原因」





新パッケージで苦戦のアントネッリ、今週末は我慢するしかない？ 旧仕様に戻すには時間が足りず



F1



F1



シンガポールGP



6 日前



新パッケージで苦戦のアントネッリ、今週末は我慢するしかない？ 旧仕様に戻すには時間が足りず

More from

メルセデス





元レッドブル代表のホーナー、メルセデス代表とのライバル関係は「芝居がかったように描かれた」



F1



F1 23 時間前



元レッドブル代表のホーナー、メルセデス代表とのライバル関係は「芝居がかったように描かれた」





アントネッリの”悪癖”にウルフ代表もハラハラ「白線が見えていないみたいだから、お尻の下に枕でも挟もうか」



F1



F1



シンガポールGP



3 日前



アントネッリの”悪癖”にウルフ代表もハラハラ「白線が見えていないみたいだから、お尻の下に枕でも挟もうか」





メルセデスのウルフ代表、連勝レッドブル＆フェルスタッペン賞賛「脱帽するしかない」自チームはアップデートで悩みも



F1



F1



シンガポールGP



5 日前



メルセデスのウルフ代表、連勝レッドブル＆フェルスタッペン賞賛「脱帽するしかない」自チームはアップデートで悩みも

最新ニュース





フェルスタッペン15番手、ロッシは最後尾……GTWCヨーロッパ最終戦の予選は”ふたりの王者”にとって苦しい結果に



Blancpain Endurance



GTWE Blancpain Endurance 7 分前



フェルスタッペン15番手、ロッシは最後尾……GTWCヨーロッパ最終戦の予選は”ふたりの王者”にとって苦しい結果に





ホンダのプレリュード4戦連続ポール！ Moduloは2戦連続のPP｜スーパーGT第7戦オートポリス：予選速報



スーパーGT



SGT スーパーGT



第7戦：オートポリス



31 分前



ホンダのプレリュード4戦連続ポール！ Moduloは2戦連続のPP｜スーパーGT第7戦オートポリス：予選速報





【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？



F1



F1 F1



シンガポールGP



4 時間前



【HRC渡辺康治社長独占インタビュー】厳しい戦い続くアストンマーティン・ホンダ、一体何が起きているのか？





ARTAコースオフにより各車アタック途中で赤旗。WedsSportがトップ｜スーパーGT第7戦オートポリス：公式練習結果



スーパーGT



SGT スーパーGT



第7戦：オートポリス



4 時間前



ARTAコースオフにより各車アタック途中で赤旗。WedsSportがトップ｜スーパーGT第7戦オートポリス：公式練習結果

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録