今度のライバルはマクラーレン？ ラッセルがそのペースを警戒「僕たちにとって最大の懸念」
メルセデスのジョージ・ラッセルは、マクラーレンのオーストリアでのペースは「本当に驚きだった」と述べた。
メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1オーストリアGP金曜のフリー走行でマクラーレンのレースペースに懸念を示し、今週末はマクラーレンがチームにとって「真の脅威」になると指摘した。
メルセデスのアンドレア・キミ・アントネッリは、オーストリアGP初日の2セッションでトップタイムを記録。FP2では、マクラーレンのオスカー・ピアストリよりも0.237秒速く、油圧漏れでFP1の走行時間を失ったランド・ノリスはさらに0.1秒遅かった。
ラッセルは、最速ラップでミスを犯したため、FP2では6番手にとどまったが、本人は「心配するようなことではない」と語った。
しかし彼は、2台のマクラーレンが特にレースペースで競争力があるように見えたため、そのポテンシャルについて懸念していた。
「FP1は僕たちふたりにとって非常に良いセッションだった」とラッセルは語った。
「そしてFP2では、マクラーレンは最初から快調に走っていた。正直言って、彼らのレースペース、1周のペースはかなり良さそうだ」
「マクラーレンとフェラーリのペースが見えていることが、僕たちにとって最大の懸念だと思う。FP1は比較的楽だったが、FP2は苦戦している」
バルセロナではマクラーレンのチーム代表アンドレア・ステラが、高温時のタイヤマネジメントにおけるチームの優位性は、これまでの数年ほど大きくはなくなっていると説明していた。しかしラッセルは、2026年の暑いレースで見せてきたマクラーレンのパフォーマンスを見る限り、そうは思っていないという。
今週末、マクラーレンは本当の脅威になると思うかと尋ねられると、彼はこう答えた。
「そう思う。暑いレースでは彼らが強いという、はっきりした傾向があると思う。昨年もそうだったし、ここ数年ずっとそれを見てきた」
「マイアミが今年最初の本格的に暑いレースだったけど、彼らは勝っていてもおかしくなかった。バルセロナではランドのペースは僕たちやルイス（ハミルトン）と同じくらいだった。そしてここでも、またすごく強そうに見える。だから暑いレースでは彼らが一段とパフォーマンスを上げ、逆に僕たちは少し後退するという傾向が確かにある」
「FP2でマクラーレン勢が最初のアタックラップからいきなりトップに来たのは本当に驚きだった。それにロングランのペース、とくにランドの方は、僕たちより少し良さそうだった」
Oscar Piastri, McLaren
Photo by: Mark Thompson / Getty Images
一方、マクラーレンのオスカー・ピアストリは、今週末にラッセルやアントネッリと互角に戦えるとはあまり考えていないという。
「メルセデスと争える位置にいるかどうかは分からないね。僕たちは彼らに次ぐ『ベスト・オブ・ザ・レスト』という感じだ」
「でも、キミとメルセデスはいつも金曜日から土曜日にかけて大きくペースを上げてくるように見える。だから明日は彼らが本当に、本当に速いだろうと思っている」
ラッセルの高いマクラーレン評を伝えられると、マクラーレンのテクニカルディレクターであるニール・ホールディは思わず笑みを浮かべた。しかし彼は、フェラーリや大幅なアップグレードを投入したレッドブルも優勝争いに加わるだろうと予想している。
「ジョージの言うことが正しければいいんだけど、現実的にならなければならないと思う」とホールディは答えた。
「前戦から大きなアップデートは持ち込んでいない。小さな変更をいくつか加えただけだ」
「まだ改善できる余地はある。でも、キミがどれだけ速かったかは見たし、ジョージもキミと同じようなラップタイムを出せる力があることは分かっている。フェラーリがバルセロナで非常に速かったことも分かっているし、ここでも同じくらい速くない理由はない。レッドブルも大きなパッケージを投入してきたから、彼らも上位争いに加わると考えている」
「だから実際には、少なくともその8人のドライバーが優勝争いに加わることになると思う。現時点では、自分たちがその中でどの位置にいるのかは分からない」
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