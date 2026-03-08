メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

開幕戦のF1オーストラリアGPで勝利したジョージ・ラッセルだが、スタートではシャルル・ルクレール（フェラーリ）に抜かれてしまった。これは、バッテリーが十分に充電されていなかったことが理由だという。

ポールシッターのラッセルは、まずまずの蹴り出しを見せたものの、4番グリッドのルクレールの方がはるかにするどい加速を見せ、オーバーテイクを許してしまった。チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリも2番グリッドから7番手までポジションを落とした。

ラッセルは最初の数周、ルクレールとトップを争ったが、抜き切ることができず。このままルクレールが優位にレースを進めるのかと思われたが、アイザック・ハジャー（レッドブル）がトラブルでマシンを停め、バーチャル・セーフティカー（VSC）が出されると、フェラーリ勢がステイアウトしたのに対し、メルセデス勢はピットイン。これが勝負の分かれ目となり、メルセデス勢がワンツー体制を構築。レースを勝ちきった。

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ラッセルは、レース序盤に使用したさまざまなデプロイメント（エネルギー展開）戦略の影響や、ターン8でアンダーステア​​が発生したせいで、リードを維持するのが難しかったと語った。

「信じられない気分だ。最初はものすごい戦いだった」とラッセルはレース後に語った。

「厳しいレースになることは分かっていた。グリッドに着いてバッテリー残量を確認したら、全く残っていなかったんだ！」

「スタートが悪く、その後はシャルルとの接戦が続いた。これが一種の”ヨーヨー効果”みたいになるのではないかと疑っていた。誰かが先頭に立つと、その状態を維持するのが不可能に感じたんだ」

「当然だけど、（アクティブエアロの）ストレートモードではマシンのフロントエンド（のダウンフォース）が大きく失われるため、コーナーではアンダーステア​​になりがちだ。少し不安定だったので、FIAはこの点をもう少し改善する必要があるだろう」

アントネッリも、十分にバッテリー残量がない状態でスタートに臨み、後方に沈んでしまったという。

「シーズン開幕戦としては、これ以上ない最高のスタートを切れたはずだった。残念ながらスタートが本当に悪く、かなり順位を落としてしまい、挽回せざるを得ない状況に追い込まれた」

「全体的には良いレースだった。特に終盤のペースは非常に高く、来週（中国GP）が楽しみだ！」

「最初の数周のレースは信じられないほど素晴らしかった。オーバーテイクが力強く、それが多くのアクションを生む。だから序盤は本当に楽しかった」