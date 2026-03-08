本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

F1
オーストラリアGP
「本当にショックだし驚き」ピアストリ、まさかの母国戦スタート前リタイアは”予期せぬ追加パワー”が悪さ？

ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
ラッセルが新時代最初のウイナーに！　メルセデスがワンツー。アストン2台は完走ならず｜F1オーストラリアGP決勝

【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

F1
オーストラリアGP
【動画】ピアストリ、母国オーストラリアGPの決勝直前にまさかのクラッシュ！

衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝

F1
オーストラリアGP
衝撃！　ピアストリがレコノサンスラップでクラッシュし、決勝レースにスタートできず｜F1オーストラリアGP決勝
F1 オーストラリアGP

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1オーストラリアGPを制したものの、バッテリーを十分に充電出来なかったことが、スタートで抜かれた理由だと明かした。

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
編集:
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

写真：: Lars Baron / Getty Images

　開幕戦のF1オーストラリアGPで勝利したジョージ・ラッセルだが、スタートではシャルル・ルクレール（フェラーリ）に抜かれてしまった。これは、バッテリーが十分に充電されていなかったことが理由だという。

　ポールシッターのラッセルは、まずまずの蹴り出しを見せたものの、4番グリッドのルクレールの方がはるかにするどい加速を見せ、オーバーテイクを許してしまった。チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリも2番グリッドから7番手までポジションを落とした。

　ラッセルは最初の数周、ルクレールとトップを争ったが、抜き切ることができず。このままルクレールが優位にレースを進めるのかと思われたが、アイザック・ハジャー（レッドブル）がトラブルでマシンを停め、バーチャル・セーフティカー（VSC）が出されると、フェラーリ勢がステイアウトしたのに対し、メルセデス勢はピットイン。これが勝負の分かれ目となり、メルセデス勢がワンツー体制を構築。レースを勝ちきった。

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

　ラッセルは、レース序盤に使用したさまざまなデプロイメント（エネルギー展開）戦略の影響や、ターン8でアンダーステア​​が発生したせいで、リードを維持するのが難しかったと語った。

「信じられない気分だ。最初はものすごい戦いだった」とラッセルはレース後に語った。

「厳しいレースになることは分かっていた。グリッドに着いてバッテリー残量を確認したら、全く残っていなかったんだ！」

「スタートが悪く、その後はシャルルとの接戦が続いた。これが一種の”ヨーヨー効果”みたいになるのではないかと疑っていた。誰かが先頭に立つと、その状態を維持するのが不可能に感じたんだ」

「当然だけど、（アクティブエアロの）ストレートモードではマシンのフロントエンド（のダウンフォース）が大きく失われるため、コーナーではアンダーステア​​になりがちだ。少し不安定だったので、FIAはこの点をもう少し改善する必要があるだろう」

　アントネッリも、十分にバッテリー残量がない状態でスタートに臨み、後方に沈んでしまったという。

「シーズン開幕戦としては、これ以上ない最高のスタートを切れたはずだった。残念ながらスタートが本当に悪く、かなり順位を落としてしまい、挽回せざるを得ない状況に追い込まれた」

「全体的には良いレースだった。特に終盤のペースは非常に高く、来週（中国GP）が楽しみだ！」

「最初の数周のレースは信じられないほど素晴らしかった。オーバーテイクが力強く、それが多くのアクションを生む。だから序盤は本当に楽しかった」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」
More from
Jake Boxall-Legge

予選2番手アントネッリ「メカニックの皆が今日のヒーローだ」大ダメージのマシン爆速修復を称賛

F1
F1
オーストラリアGP
予選2番手アントネッリ「メカニックの皆が今日のヒーローだ」大ダメージのマシン爆速修復を称賛

ホンダF1、問題いまだ山積み……初日から予備バッテリー”ゼロ”の危機。ニューウェイ「非常に恐ろしい状況」

F1
F1
オーストラリアGP
ホンダF1、問題いまだ山積み……初日から予備バッテリー”ゼロ”の危機。ニューウェイ「非常に恐ろしい状況」

ターボラグ対応のスタート手順変更、フェラーリ代表が”驚き”表明「最初から分かっていたことだ」

F1
F1
オーストラリアGP
ターボラグ対応のスタート手順変更、フェラーリ代表が”驚き”表明「最初から分かっていたことだ」

最新ニュース

ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

F1
オーストラリアGP
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く

メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

F1
オーストラリアGP
メルセデス、スタート前に計算違い？　ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」

フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

F1
オーストラリアGP
フェラーリ、今年は勝てるぞ！　開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」

アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」

F1
オーストラリアGP
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」