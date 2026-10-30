F1 メキシコシティGP

アントネッリの王座確定秒読み……しかしラッセルに絶望感はなし「今年の結果がキャリアを決定づけることはない」

ジョージ・ラッセルは、今季のタイトルをキミ・アントネッリに奪われることによって「打ちのめされることはない」と語った。

Ewan Gale

公開日時: 2026/10/30 2:33

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George Russell, Mercedes

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

メルセデスのジョージ・ラッセルにとって、2026年のF1ドライバーズタイトル獲得の望みは風前の灯となっている。今週末のメキシコシティGPでチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリが王座を確定させる可能性が高い中、ラッセルはそれでもへこたれることはないとしている。

2019年にウイリアムズからF1デビューを果たしたラッセルは、3シーズンに渡って下位チームながら印象的な走りを続け、2022年に満を持してメルセデス昇格を果たした。ただ同年からグラウンドエフェクト時代に入ったことでメルセデスはかつての圧倒的な戦闘力を失ってしまったが、その中でもラッセルはチームメイトのルイス・ハミルトンと互角以上のパフォーマンスを見せるなど存在感を示し続けてきた。

そして新規則が導入され、メルセデスが再びベンチマークに返り咲いた今シーズン、ラッセルはタイトル争いの本命と目されていた。しかし、その下馬評は現実のものとはならなかった。アントネッリが今季ここまで9勝を挙げ、最年少王座に王手。ラッセルは今週末のメキシコシティGPで優勝しても、アントネッリが9位以内に入ってしまうと彼の王座を阻止することはできない。

信頼性の問題に見舞われたこともその一因だが、ラッセル本人のパフォーマンスがアントネッリの水準に届かない場面もあった。ラッセルは開幕戦で勝利した後、2勝しか積み上げることができていない。

ただラッセルは、今季タイトルを逃したからといって夢が終わるわけではないとして、その根拠に元チームメイトのハミルトンやアストンマーティンのフェルナンド・アロンソを挙げた。

「正直に言えば、今年は自分自身について、望んでいた以上に多くのことを学んだと思う」とラッセルは言う。

「スポーツの世界で経験する浮き沈みは非常に大きい。それは、僕たちが自分の取り組んでいることに心から情熱を注いでいるからだ」

「でも、自分に言い聞かせているんだ。僕はまだ28歳だと。41歳になった今も非常に高いレベルで戦っているルイスや、44歳のフェルナンドを見ている。ルイスがタイトルを獲得したのも大半が30代になってからだ」

「今年の結果が僕のキャリア全体を決定づけることは絶対にない。僕が打ちのめされることもない。むしろ、これを糧にしてさらに強くなるはずだ」

「自分の逆境を跳ね返す力、非常に厳しい局面から立ち直ってきたことにはかなり誇りを持っている。実際、今シーズンの最も苦しい時期を経ても、大抵は本当に力強く立ち直ってきた。ただ、その後にもまた悪いレースをしてしまったけどね」

「だから、その点についても分析する必要があるかもしれない。僕は最悪なレースの後にいつも最高のパフォーマンスを発揮できているけど、これは単なる偶然なのかもしれないし、何か理由があるのかもしれない。ただ僕は人生の中でレースをしてきた年の方が多く、その中でも成功した年の方が多いんだ」

「どれほど偉大なアスリートであっても、キャリアのすべての年で最高のパフォーマンスを発揮できるわけではないと思う。残念ながら今年は、おそらく最も結果を必要としていたタイミングでこのようなシーズンになってしまった。でも、決して僕の挑戦の終わりではない。僕はまだ、少なくとも12年から15年は現役で戦えると思う」

今季チャンピオンシップの行方はほぼアントネッリの手中にあるとも考えられるが、ラッセルは今季残りのレースを通じて問題を克服し、シーズンを良い形で締めくくることを目指している。2027年のタイトル獲得に向けた挑戦に備えるためだ。

かつてメルセデスに所属したニコ・ロズベルグが、2015年シーズンの終盤3戦で連勝し、翌2016年にチャンピオンに輝いたことを引き合いに出されると、ラッセルは次のように答えた。

「安定感を身につけることは、間違いなく重要だと思う」

「数戦前のアゼルバイジャンでは、0.8秒差でポールポジションを獲得して優勝した。それなのに、先週は8位だった。これほどパフォーマンスの振れ幅が大きいシーズンは、キャリアで経験したことがない」

「でも自分にはその（アゼルバイジャンで発揮した）力があると思っている。いわゆる『力を失った』ドライバーが、バクーであのようなパフォーマンスを発揮できるはずがないからね」

「ただ、僕たちはその力を高い確率で発揮することに苦労している。なぜそうなるのか分かっていないし、これまで一度もそうした問題を抱えたことがなかった。僕自身、キャリアを通じて経験したことがない。だからこそ、そこが残り数戦での最優先の課題になると思う」

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