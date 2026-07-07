ラッセル、今季王者を手にするためには、もっと成長が必要だと戒める「アントネッリとだけ戦っているわけじゃない……レベルアップが必要だ」

メルセデスのジョージ・ラッセルは、チームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリのシーズン序盤の強さを受け、今年のチャンピオンを手にするためには自身のパフォーマンスを向上させる必要があると強く意識している。

今シーズン開幕前、メルセデスが新レギュレーションへの適応が一番うまく進んでいるという噂が流れた時点で、ラッセルが今季のチャンピオン最有力候補であると見なされるようになった。

開幕戦はその下馬評通り、ラッセルが制した。しかしチームメイトでF1参戦2年目のアントネッリが本格化し、第2戦中国GPから破竹の5連勝。モナコGPを終えた時点では、ラッセルに対して68ポイントもの大差をつけた。

ただアントネッリは、その後不運に見舞われ始める。バルセロナ-カタルニアGPではラッセルと2番手争いを繰り広げている中でパワーユニットのトラブルに見舞われてリタイア。イギリスGPではホイールシールドの破損により、2番手走行からポイント圏外へと転落した。

結果的にイギリスGPでラッセルが2位に入ったことで、アントネッリとの差は25ポイントに縮小。タイトル争いは振り出しに戻りつつある。

しかしラッセルは浮かれることはない。バルセロナ-カタルニアGPでもイギリスGPでも、トラブルがなければアントネッリの方が速かっただろうと認めている。

「フィーリングは良かったけど、ラップタイムは遅かった」

イギリスGPの決勝レース終了後、ラッセルはそう語った。

「自分がコントロールできること、そしてコントロールできないことが重なって、ペースが伸び悩んだんだ」

「まだこのマシンを完全には理解できていない。表彰台に立てたことを心から喜んでいるけど、カナダGPで首位を走っていてリタイアした時よりも、今回のレースの方が満足度が低いんだ」

「チャンピオンを争うためには、パフォーマンスを向上させなければいけない。僕自身ももっと上手くならなければいけないし、チームとの連携ももっとよくならなければいけない。あらゆる面で最大限の力を発揮する必要がある」

「今はフェラーリと激しい戦いになっている。キミと僕だけの戦いじゃない。ルイス（ハミルトン）もとても近い位置にいるんだ。だから、もっとレベルアップする必要がある」

確かにシーズン序盤を振り返ると、ラッセルは不運に見舞われた部分も多い。しかしそれを加味しても、現在のアントネッリとの25ポイントという差は妥当なモノだと考えている。つまり、自身の現状のパフォーマンスは、アントネッリよりも劣っていると認めているわけだ。

「これまでの9レースのおける僕のパフォーマンスと彼のパフォーマンスを考慮すると、25ポイントの差は妥当だと思う」

そうラッセルは付け加えた。

「彼は今シーズンここまで、僕よりも良い成績を残している。だから僕よりも上位にいるのは当然だ」

「25ポイントの差が妥当なのか、あるいは10ポイント差が妥当か、それとももっと大きい35ポイントくらいの差が妥当なのかは、議論の余地があると思う。しかしいずれにしても、10〜30ポイントの差が妥当なところだと言えるだろうね」