F1 メキシコシティGP

小径ターボが火を吹く？ ラッセル、高地メキシコでフェラーリ有利を予想もルクレールは反論

メルセデスのジョージ・ラッセルは、フェラーリが搭載する小径のターボチャージャーがメキシコシティGPで大きなアドバンテージになると予想している。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/10/30 11:03

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Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

メルセデスのジョージ・ラッセルは、ターボの設計によってフェラーリがF1メキシコシティGPで「かなりのアドバンテージ」を得ると考えている。一方、シャルル・ルクレールは、どのサーキットに行ってもメルセデスが最速のマシンを持っているとの見方を崩していない。

メキシコシティGPの舞台であるエルマノス・ロドリゲス・サーキットは標高2250mの高原に位置しており、エンジニアリング面で非常に特殊な課題を抱えている。空気密度が低いため空力性能が低下し、冷却面でも大きな問題が生じる。しかし一方で、フェラーリが2026年型パワーユニットの設計で採用したいくつかの決断が、有利に働く可能性もある。

フェラーリはライバルよりも直径の小さいターボチャージャーを採用している。ターボの慣性が小さいため、より素早く過給圧を高めることができる。標高が高く、もともと利用できる空気が少ない環境では、この特性がさらに大きな効果をもたらす。一方で、大径ターボと比較すると、最大出力が制限されるというトレードオフもある。

「非常に興味深いことになると思う。今週末は、多くのチームにとってターボラグが大きな要因になるだろう」

ラッセルはそう指摘した。

「フェラーリのようなチームが、大半のチームよりも小さなターボを採用していることは公然の秘密だ。だから、この点ではかなりのアドバンテージがあると思う。実際にどれほど難しい状況になるかは、まだ分からないけど、決して簡単にはいかないと予想している」

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

一方、フェラーリのルクレールは、自分たちが優勝候補だという見方をすぐに否定した。フェラーリは前戦アメリカGPで大規模なアップデートを投入したが、ルクレールが7月のイギリスGPを制して以来、グランプリでの勝利から遠ざかっている。

「正直に言えば、かなり接近してきているし、僕たちは良い流れに乗っている。シンガポールとオースティンでも、自分たちのポテンシャルを最大限に引き出せたし、示したペースにも比較的満足している」と、ルクレールは語った。

「今週末の優勝候補が僕たちかと言われれば、完全には同意できない。どこへ行っても、メルセデスが依然として優勝候補だと思う。最近はレッドブルも非常に強い。ただ、自分たちの持てる力をすべて引き出せれば、素晴らしい週末にできると期待している」

フェラーリは金曜日のフリー走行では素早くペースを引き出せる一方、重要な予選になるとライバルに逆転される傾向が続いている。純粋な速さでは今季最も接近した状態にあるトップ4チームを相手に、同じ展開を繰り返さないためにも、ルクレールはミスのない予選にすることが重要だと認めた。

「これまで見てきたように、最終的に最も大きな違いを生むのは、パッケージの性能をどれだけ最適化できるかだと思う」

「予選に向けてすべてを適切な作動領域に収めるのは本当に難しい。だから、それを実現できれば、ここでチャンスがあると思う」

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