ラッセル、苦しい前半戦終えるも前向きなメッセージをファンに発信「これからも戦い続ける。みんないつもありがとう」

メルセデスのジョージ・ラッセルは、2026年F1シーズン前半戦を振り返り、「ポジティブな面に目を向けたい」と語った。

F1は先日のハンガリーGPを終え、夏休みに入った。ラッセルはこのハンガリーGPではスタート時にエンジンのアンチストールが作動してしまったことで加速できずに大きくポジションを下げ、最終的に7位まで追い上げるのが精一杯の厳しいレースに終わっている。

ハンガリーGPでの不運は、今シーズンのラッセルを襲ったアクシデントのひとつに過ぎない。日本GPではセーフティカーのタイミングに泣いて戦略が狂い、カナダGPでは首位走行中にPUのトラブルでリタイア。モナコGPでは複数のペナルティを受け、ベルギーGPでも再びリタイアを喫するなど、数々の不運が重なった。

その結果、ラッセルは今季開幕前はタイトル候補本命と思われていたにもかかわらず、前半戦を終えて首位のアンドレア・キミ・アントネッリ（メルセデス）から59ポイント差のランキング3番手に留まる状況で夏休みを迎えた。

それでもラッセルは腐ること無く、自身のInstagramに投稿したメッセージで「これからも前へ進み続ける」と決意を示した。

「シーズン前半戦が終わった」

ラッセルはそう書き出した。

「良い瞬間もあれば、悔しい瞬間もあった。でも、シーズン終了まではまだ長い道のりが残っているし、このスポーツでは何が起こるか分からない」

「舞台裏で素晴らしい仕事を続け、一度も努力を止めなかったチームに感謝している」

「僕たちは前向きな姿勢を保ち、これからも戦い続ける。でも今は、しっかりと休息を取る時間だ」

「いつも応援してくれて、そしてレースで温かく迎えてくれたファンのみんなに感謝している。またすぐに会おう！」