F1 アメリカGP

逆転戴冠”詰み”のラッセル、僅差のランキング2位争いには興味ナシ「僕にとっては何の意味もない」

メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1アメリカGPを8位で終え、ランキング2位となることには重要性を感じていないと語った。

Lydia Mee Ronald Vording

公開日時: 2026/10/26 3:01

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George Russell, Mercedes

写真：: James Sutton / LAT Images via Getty Images

メルセデスのジョージ・ラッセルはF1アメリカGPを8位で終えたことで、逆転タイトル獲得が風前の灯火となった。彼は、ランキング2位になることは「自分にとって何の意味もない」と語った。

ラッセルは、マクラーレンのオスカー・ピアストリと争っていた際、コース外走行によってアドバンテージを得たとして5秒のタイムペナルティを科されたこともあり、最終的にアメリカGPを8位で終えた。

一方でチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリは優勝し、タイトル獲得に王手をかけた。次戦で9位以上に入れば、ライバルの結果に関わらず戴冠が決まる。またラッセルとしては、アントネッリの戴冠を自力で阻止する術はすでになく、優勝を逃しただけでアントネッリにタイトルを献上する厳しい状況である。

しかもランキング2位争いは一気に接戦となった。アメリカGPを終え、ランキング2番手のラッセルと同3番手のルイス・ハミルトン（フェラーリ）との差はわずか1ポイント。マックス・フェルスタッペン（レッドブル）とシャルル・ルクレール（フェラーリ）がそれぞれ同4番手と5番手につけ、ラッセルとの差はそれぞれ6ポイント、9ポイントとなっている。

ランキング2位を守ることがどれほど重要なのかと尋ねられたラッセルは、コンストラクターズ選手権に集中していると語った。

「僕にとって、コンストラクターズ選手権で優勝することが一番大事なんだ」とラッセルは説明した。

「チームのためにも、もちろん上位で終えたいとは思っている。でも、2位でも3位でも5位でもチャンピオンではない。だから、僕にとっては何の意味もないんだ」

ラッセルはオースティンのレースウイークを前にメディアの取材に応じ、今季のタイトル争いに対する自身の心境についても明かしていた。チャンピオンシップに対する見方は「浮き沈みがあった」という。

「今シーズンの自分の心境という意味では、チャンピオンシップに対する見方は浮き沈みがあったと思う」

「シーズン序盤、大きなポイント差をつけられていたとき、夜も眠れないほど気になっていたのは、自分のパフォーマンスが足りていないことだった。『どうすればパフォーマンスを改善できるのか？ マシンに何が必要なのか？ 自分のドライビングをどう変える必要があるのか？』と考えていた。タイトル獲得のチャンスを逃してしまうかもしれない、ということよりもね」

「その後、シルバーストンのレース後には70ポイント差から25ポイント差まで追い上げた。そこから再び差が広がったけど、バクーでまた勝てた。あれは、自分のタイトル獲得の可能性が復活したという点で、かなり大きなことだと感じた」

「その1週間後（バーレーンGP in マレーシア）にまた状況が悪化してしまった。しかもシンガポールでグリッド降格ペナルティまで科されて、まるで傷口に塩を塗られるような展開になった。だから、今シーズンはそういう運命だったんだと思う。恨みがましく思っているわけではないよ」

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