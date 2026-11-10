F1 メキシコシティGP

熾烈なキャデラックのシート争いにメルセデスのベスティが名乗り！ ラッセルも応援「チーム全員が彼を高く評価している」

ジョージ・ラッセルは、メルセデスのリザーブドライバーであるフレデリック・ベスティが、キャデラックの来季レギュラーシート獲得に向けて動いていることを知っていると明かした。

Ed Hardy Ronald Vording

公開日時: 2026/11/10 22:36

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Frederik Vesti, Mercedes

写真：: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

バルテリ・ボッタスの去就が不透明なことから、現在大きな注目を集めている2027年のキャデラックF1のレギュラーシート。来季セルジオ・ペレスのチームメイトとなる候補として様々なドライバーの名前が挙がっているが、フレデリック・ベスティもそのひとりに浮上した。

24歳のデンマーク人であるベスティは、2023年のFIA F2でランキング2位を獲得すると、以降はメルセデスのリザーブドライバーとしてFP1に出走しつつ、キャデラックのドライバーとしてアメリカのIMSAスポーツカー選手権にも参戦している。今季は3度F1のフリー走行を走っており、第19戦メキシコシティGPのFP1ではジョージ・ラッセルのマシンをドライブして3番手タイムを記録してみせた。

キャデラックは先日、ペレスとの契約延長を発表した一方で、ボッタスの残留は発表されておらず、チームはドライバー交代の可能性を否定していない。そんな中で来季のレギュラー候補として度々名前が挙がるのがコルトン・ハータ。インディカーのスター選手であるハータは今季から参戦しているF2では不本意な成績に終わっているものの、あと1回フリー走行を走ればスーパーライセンス発給の条件を満たすため、F1参戦への道が開けることになる。

今季限りでハースを離脱することが決まっており、メキシコでも急遽の欠場で渦中の人となっているエステバン・オコンを候補に挙げる声もあるが、motorsport.comはオコンがアストンマーティンのリザーブとなる可能性が高いと理解している。

一方でベスティは、キャデラックのシート獲得を目指して動いていることが明らかになりつつある。そしてラッセルもこのことを認めている。

ベスティのFP1について振り返ったラッセルは、ベスティにアピールの機会を与えるべく、パフォーマンスランをプログラムに組み込むようメルセデスに進言したと明かした。

「彼は本当にいい仕事をした」

「彼がキャデラックのシートを獲得するチャンスを得ようと、懸命に取り組んでいることは知っている。彼にはその機会を得るに相応しいと思う」

「彼は僕たちのチームと仕事をするために多くの努力を重ねてきたし、チーム全員が彼を非常に高く評価している。これまで彼はFP1で非常に多くの作業を担ってきたので、パフォーマンスを発揮するための走行機会はほとんど与えられていなかったんだ」

「だから、チームとしても彼にチャンスを与えることは重要だった。僕からもチームに『彼に自分の実力を示す機会を与えたい。それが僕たちにできる最低限のことだ』と伝えたんだ。そういう意味でも、良かったと思う」

非常に満足感のあるFP1となったベスティだが、同じくFP1でボッタスのマシンに乗ったハータは対照的に最下位に終わった。チームメイトのペレスからも、1秒近い差をつけられてしまった。

自身の今後について、ハータはこう語った。

「このマシンに乗るたび、F1に行きたいと思いが湧いてくる。そこが目標なんだ」

「だからこそ、ここに来て走っている。個人的には、できるだけ早くF1にたどり着きたいけど、さまざまな話し合いが進んでいるところで、自分ではコントロールできないこともたくさんある」

「僕はただ、マシンの中でベストを尽くして、それが何らかの結果につながることを願っているよ」

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