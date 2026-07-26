ラッセル、ハンガリー決勝に向けて破損エンジンを交換。ペナルティは無し「もういくつか予選順位を上げられたかも」

F1ハンガリーGPの予選で7番手となったメルセデスのジョージ・ラッセル。彼は予選中にダメージを受けたエンジンを交換することになった。

メルセデスは今回、ラッセルとアンドレア・キミ・アントネッリのふたりともタイヤ温度の管理に苦しみライバルに先行を許してしまい、アントネッリが予選Q3で4番手、ラッセルは7番手に終わった。

特にラッセルはQ3の2度目のアタックで縁石を通過した際、衝撃と振動からパワーユニットの内部で水漏れが発生してしまう事態となった。

チームのトト・ウルフ代表はラッセルのエンジンが“終わっていた”と述べており、結果としてラッセルは決勝に向けてV6エンジンを交換する必要が生じた。なおラッセルは交換したエンジンがシーズン中の使用可能数の上限となる4基目。そのため今回はペナルティは発生しない。

メルセデスによる説明は次のとおりだ。

「ジョージのQ3最後のラップで、マシンの水圧低下を検知した。そのため当該ラップを終えた時点で、予防的措置としてマシンをストップするように指示した」

「その後の点検によって、明日のレースに向けてパワーユニットを交換することを決定した。これで今シーズン4基目のユニットを使用することになるが、シーズンの割り当て範囲内だ」

なおメルセデスはアントネッリもすでに4基目のエンジンを使用している。今後メルセデスのふたりはシーズン後半戦のどこかで使用可能な数を超過し、グリッド降格ペナルティを受けるのは必至だろう。

ラッセルはダメージを受けたことによって、予選の走りにも影響があったと語る。

「ターン4のバンプにヒットしたことで水漏れが発生したんだ」とラッセル。

「それまでは良いフィーリングだったんだけど、急に上手くいかなくなってしまった。大したコトは無いと思っていたんだ。でもチームからタイヤに水が飛んでいると伝えられた」

「データで水漏れを確認するとすぐにリヤタイヤの温度が急激に下がり始めたんだ。たらればを言っても仕方ないし、トップ3はまず無理だったけど、（水漏れがなければ）もう何個かはポジションを上げられたかもしれないね」

なおラッセルは決勝ではグリッドが繰り上がって6番手からのスタートとなる。アントネッリが予選Q3で黄旗が出た際に減速が不十分だったとして3グリッド降格処分を受けて7番グリッドとなったためだ。