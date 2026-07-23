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ラッセルの苦戦、実は良いこと？　元F1ドライバーの語る圧倒的成長チャンス

元F1ドライバーのファン・パブロ・モントーヤは、ジョージ・ラッセルが直面している苦戦について、将来的には彼の役に立つだろうと慰めた。

Lydia Mee
公開日時:
George Russell, Mercedes

　メルセデスのジョージ・ラッセルは今季非常に厳しい展開が続いている。しかしこの経験は将来的には彼にとって役に立つはずだと、元F1ドライバーのファン・パブロ・モントーヤは慰めた。

　ラッセルはスパ・フランコルシャン・サーキットで行なわれたベルギーGPでは、1周目にリタイア。ルイス・ハミルトン（フェラーリ）との接触に加え、スタート直後からバッテリーのトラブルが起こるなど、不運に見舞われた。

　一方でチームメイトのアンドレア・キミ・アントネッリは絶好調で、ベルギーGPで他を圧倒。今季6勝目を収め、タイトル争いのリードを2番手（フェラーリのルイス・ハミルトン）に対し45点差にまで広げた。ラッセルは現在ランキング3番手で、50ポイント差だ。

　モントーヤはこうした困難な状況に直面していることについて、長期的な視点で見れば、ラッセルをより優れたドライバーに成長させるだろうと語った。

「個人的には、彼が今こういう苦しい状況にいることは、とても良いことだと思っている」

　モントーヤはF1 TVのレース後番組でそう語った。

「もちろん今年という意味では良いことではない。だが長期的に見れば、彼は『もっと改善しなければならない』という現実に気づくことができた」

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

「シーズン序盤、彼は自分が誰よりもうまくやれている、このままチャンピオンになれると思っていたはずだ。今、彼は本当につらいプロセスを経験している。でも、その先にはより良い場所が待っている」

「今の彼は立て直そうとしているし、より上手くできる部分があることを理解している。同時にチームにも改善すべき点があると分かっている」

「こういう経験を乗り越えたドライバーは、必ずもっと優れたドライバーになるし、人間としても成熟していくものなんだ」

　またモントーヤは、ドライバーを公に非難せず、常に支え続けるメルセデスの姿勢についても高く評価した。

「メルセデスは、ドライバーを支え、マネジメントし、守ることに非常に長けている」

「彼らがドライバーに責任を押しつける姿は見たことがない。他のチームはそういうことを喜んでするところもある」

「だからこそ、ジョージはメルセデスに非常によく合っていると思う。彼は素晴らしいチームプレーヤーだからね」

「彼は常にチームのことを考え、チームを成長させ、より良くしていこうとしている」

　F1はサマーブレイクまで残すところあと1戦。ハンガリーGPは7月24日から26日にかけて開催される。

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