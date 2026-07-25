ラッセル、マシンバランスとグリップの低さに苦戦「フェラーリが強いと、恐れていたことが現実になった」

メルセデスのジョージ・ラッセルは、F1ハンガリーGPで恐れていたことが現実になったとして、フェラーリの強さを警戒している。

フェラーリ陣営はハンガリーGPを前に期待を抑える姿勢を見せていたものの、金曜の走行では、フェラーリSF-26が低速コーナーで優位性を発揮した。FP1ではシャルル・ルクレールがトップタイムを記録し、FP2ではルイス・ハミルトンがトップに立ち、ルクレールが2番手につけた。

一方、メルセデスは苦戦。ジョージ・ラッセル、アンドレア・キミ・アントネッリともにバランスの悪さとグリップ不足に悩まされ、FP2でラッセルは5番手。アントネッリはソフトタイヤでのアタックがまとまらなかった関係で13番手に沈んだ。

グリップの低さに手を焼いたのはメルセデスだけではなく、多くのドライバーが路面のバンピーさや舗装状態の悪さを訴えた。サーキットの一部は最近再舗装されたものの、路面の影響は依然として大きかったようだ。

「今日は誰にとっても少し奇妙な一日だったと思う」とラッセルは走行後に語った。

「ブダペストは走っていて素晴らしいサーキットだけど、コースの半分が再舗装されていて、とてもバンピーなんだ。最後の数コーナーでは路面が崩れ始めている場所もあって、とても運転しづらい」

「一発のペースはあまり良くなかったけど、ロングランはもう少し競争力があった。とはいえ、フェラーリが強いだろうと僕たちが恐れていたことが、どうやら現実となったようだね」

Lewis Hamilton, Ferrari 写真: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

シーズン前半、フェラーリのSF-26は低速・中速コーナーで非常に速いマシンとして評価され、モナコGPでは圧倒的な優勝候補とみられていた。しかし実際にはその期待は結果につながらず、その後はハミルトンがバルセロナ-カタルニアGPで、ルクレールがイギリスGPで勝利を挙げるなど、むしろフェラーリ向きとは考えられていなかったサーキットで結果を残してきた。

ハンガロリンクは例年、評価が難しいサーキットでもある。普段あまり使われていないコースであるため、週末序盤は路面に砂ぼこりが多く、いわゆる”グリーン”なコンディションから始まり、セッションを重ねるごとに急速にグリップが向上していく。

さらにバンピーな路面も加わり、2026年型のマシンでは一層難しさが増している。スライドやラップごとのわずかな違いが、パワーユニットのエネルギー制御ソフトウェアによってタイムロスにつながってしまうからだ。

F1で「バンピー」と言っても、すべてのサーキットはFIAグレード1の基準を満たしているため、相対的な話ではある。だがサスペンションストロークの小さい現代のF1マシンでは、わずかな路面の凹凸でもドライバーにははっきりと伝わる。

ハンガロリンクでのセットアップも繊細なバランスが求められる。コーナー立ち上がりで高いトラクションが必要なレイアウトのため、リヤアクスルへの負担が大きい。一方で、リヤタイヤを守るためにアンダーステア寄りのセッティングにすると、コーナー進入速度を犠牲にしなければならない。

FP2では、ラッセルはハミルトンのトップタイムから0.933秒遅れ。アントネッリは13番手で、トップから1.964秒差だった。ただし彼はタイムをまとめられなかった。最初のアタックはフランコ・コラピント（アルピーヌ）のクラッシュによる赤旗で中断され、2回目のアタックではタイヤをロックさせてしまい、満足なラップを記録できなかった。

それでもメルセデスは、ポールポジション争いから脱落したとは考えていないようだ。副代表のブラッドリー・ロードはこう語る。

「今年はあらゆるタイプのサーキットで競争力を発揮してきた」

「『このサーキットはメルセデス向き、このサーキットはフェラーリ向き』という見方があるのは承知している。でも実際には、どのチームもコースによって勢力図がある程度入れ替わっている」

「それでも我々はシーズンを通して安定して上位争いを続け、どのレースでもポールポジションを狙える位置にいた。だから明日も、それを目標にしなければならない」