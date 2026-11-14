F1 サンパウロGP

ピアストリとウェーバーの関係解消、元ハース代表シュタイナーは“過干渉”の可能性を指摘「オスカーが自分ひとりでやりたい』と言ったのだろう」

ギュンター・シュタイナーは、マーク・ウェーバーはオスカー・ピアストリのキャリアに関与しすぎていたと指摘した。

Lydia Mee

公開日時: 2026/11/14 3:58

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Oscar Piastri, McLaren, Mark Webber

写真：: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

ハースF1チームの元代表であるギュンター・シュタイナーは、マーク・ウェーバーとの契約終了を発表したオスカー・ピアストリについて、2025年後半戦での苦戦を経て、より自立することを望むようになったと考えている。そして、ウェーバーがピアストリのキャリアに干渉し過ぎていたのではないかと指摘した。

ピアストリはフォーミュラ・ルノーに参戦していた2019年より、同郷オーストラリアの元F1ドライバーであるウェーバーに自身のマネジメントを委託していた。その後ピアストリはF3、F2でチャンピオンを獲得し、アルピーヌとの契約問題なども2023年にマクラーレンからF1デビュー。2025年にはチャンピオンを争う活躍を見せた。

しかし2026年のサンパウロGPの後、 ピアストリとウェーバーはマネジメント契約を双方合意の上で終了することを発表した。ウェーバーはすでに今季、マネジメントにおける自身の役割を縮小しており、ピアストリに同行してパドックに姿を見せることもなくなっていた。

シュタイナーはポッドキャスト番組『The Red Flags Podcast』に出演した際、今回の発表に驚きはなかったと語った。

「実際、それほど驚いてはいない。君の言うようにマークは現場にいなかったからね」

「今年、マークを見かけたのは1度や2度くらいで、それ以上はない。彼はほとんど姿を見せていなかった。もちろん、彼は年初に、かつてのようにオスカーのそばにいることはもうないと話していたが」

ピアストリは2025年シーズンにチームメイトのランド・ノリスとタイトル争いを繰り広げた。前半戦はピアストリが優勢だったものの、彼は後半戦に失速し、ノリスに王座を奪われる格好になった。

シュタイナーはこの頃から両者の関係が悪化し始めた可能性があると指摘した。

「昨シーズン後半、オスカーがワールドチャンピオンになれなかった後、マークが少し干渉しすぎたのかもしれない。そして、ある段階でオスカーが『もう自分も経験を積んだ。これからは自分ひとりでやっていきたい』と言ったのだろう」

シュタイナーはまた、ウェーバーにとって一歩引くことは簡単ではなかったのではないかと示唆した。

「最初は『ちょっと距離を置こう』と言うかもしない。しかしマークは『よし、じゃあ何もせずそばにいて、うまくいっていない様子を傍観しよう』というタイプの人間ではない」

「そして、オスカーはマークとの関係を断ち切りたいと思ったのかもしれないが、彼にはマークに対して大きな恩がある。私の考えでは、彼の成功の一部はマーク・ウェーバーのおかげだ」

なお、2026年シーズンのマクラーレンはコンストラクターズランキング4番手とやや成績を落としている。ピアストリはチームメイトのノリスが3勝を挙げる一方で未勝利であり、ドライバーズランキング7番手となっている。

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