F1はもっとAIを使わなきゃ！　シュタイナー、イギリスGPのSCフィニッシュ再発を避けるため、常設スチュワード設置と合わせて提案

元ハースF1代表のギュンター・シュタイナーは、セーフティカー（SC）先導で盛り上がりに欠ける結末を迎えたイギリスGPのような事態再発を防ぐため、FIAに対して常勤フルタイムのレーススチュワードを導入し、人工知能の活用を増やすよう強く求めた。

イギリスGPはフェラーリのシャルル・ルクレールがメルセデスのジョージ・ラッセルとチームメイトのルイス・ハミルトンを抑え、今シーズン初優勝を飾ったものの、SC先導で終了した。

全52周のうち48周目に、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがストウコーナーでスピンアウトし、グラベルに乗り上げてしまったため、SCが導入された。当初はフィニッシュ前にレースが再開されるとメッセージが出されたが、結局リスタートされることなくフィニッシュを迎えた。

FIAは後に、そのメッセージが誤って表示されたことを認め、SC解除の手順を完了するのに十分な周回数が残っていなかったため、SCがコース上に残ったと説明した。

シュタイナーは、「レッドフラッグス・ポッドキャスト」に出演した際、イギリスGPに対する自身の評価を率直に述べた。

「そろそろ本格的に動き出すべきだと思う。私がいつも言っているように、計画的に仕事をする常勤スチュワードが必要なんだ。これはスチュワードを責めているわけではない。今回の件は彼らの責任ではなく、レースディレクターの問題だからね」

そうシュタイナーは語った。

「もしレースディレクターを支える常勤スチュワードがいれば、シルバーストンでまた起きたような事態を避ける方法を、一緒に考えられたはずだ」

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

さらにシュタイナーは、SC解除のルールについても柔軟な運用が可能ではないかと提案した。

「周回遅れのマシンが隊列の最後尾まで戻る必要があっても、少なくとも半周分はリーダー集団から離れていて、残りが1周しかないのであれば、先頭集団に追いつくことはない。だったらレースを再開しても邪魔にはならないはずだ」

「もちろん、今回レースディレクターはルールブック通りに行動しただけだけどね」

また、レース終盤にテレビ中継へ誤ったメッセージが出た件についても、シュタイナーは本当に単なるソフトウェアの不具合だったのか疑問を呈した。

「おそらく誰かが『レースを再開しよう』と言い出したんだろう。すると別の誰かが『それはルール上できない』と言った。そこで『じゃあ、もうやめよう。これ以上恥をかきたくない』という話になったんじゃないかな」

そうシュタイナーは推測したが、一方でFIAの技術部門全体については高く評価している。

「FIAの技術部門についてはいろいろ考えてきたけど、かなり優秀で組織もしっかりしていると思う。ニコラス・トンバジス（FIAシングルシーター部門責任者）は、与えられた環境の中で非常によくやっている。もちろん問題が起きることはある。でも、何か改善すべき点があれば、彼は必ず取り組み、解決策を見つけようとしている」

そして、レース終盤に起こり得る様々ま状況へ対応するため、FIAはAIの活用をもっと進めるべきだと主張した。

「レース終盤について言えば、5年前（2021年アブダビGP）にはF1史上50年間で最大級の混乱が起きた。それなのに、いまだに十分な解決策は見つかっていない」

「この問題だけを常勤で検討する人たちがいて、ソフトウェアやAIを活用すれば、こうしたケースにも素早く対応できるはずだ」

「その場で考える必要なんてない。『このマシンは先頭から半周遅れている』といった状況なら、あらかじめルールで対応を決めておけばいい。レース中にルールを変えることはできないのだから、こういう状況になったらこうする、という答えを事前に用意しておく必要がある。そのためには100万通りものシナリオを検証しなければならない。そんなことは人間だけでは到底できない」