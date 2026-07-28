ハースF1小松礼雄代表、“マシンの一貫性のなさ”がドライバー選考に悪影響と認める。オコンは残留できるのか？

2027年シーズンのラインアップを検討中のハース。チームを率いる小松礼雄代表は、現所属のエステバン・オコンの評価がマシンの不安定さもあって難しくなっていると認めた。

2025年にハースへ加入したオコンだが、1年目はルーキーのチームメイトであるオリバー・ベアマンに僅差ながら予選、ポイントともに敗れる結果に終わった。そして新世代のマシンとなった2026年シーズンはさらに苦戦ぶりが悪化し、ベアマンには獲得ポイントでオコンが3点に対しベアマンが18点と大きく負け越している状況に陥ってしまった。

またふたりが完走したレースでは、一度もオコンが上位でフィニッシュしたことがなかったが、サマーブレイク前最後のハンガリーGPでは、2台ともにポイントは獲得出来なかったものの、オコンが16位、ベアマンが19位となり、この不名誉な流れを断ち切った。

しかしオコンは以前から、ハースのマシンには一貫性が欠けていると訴えており、今季ここまで期待どおりのパフォーマンスを発揮できたのは2戦だけだったと主張している。

小松代表も両マシンに一貫性の問題があることは公然と認めているものの、その原因も解決策もまだ見つかっていない。そのため、ドライバーの実力を評価すること自体が難しくなっているという。

「チームメイト同士の差を外部から判断するのは非常に難しいです」と小松代表はハンガリーGPを前に語った。

「例えばシルバーストンでは、チームやドライバーに原因があったわけではありません。エステバンはイエローフラッグに遭遇する前までは、実際にはオリーよりコンマ2秒速かったんです。ただ純粋に運が悪かっただけです」

Ayao Komatsu, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

「ポイント差についても、セーフティカーの影響がありました。上海ではオリーはセーフティカーの恩恵を最大限受けましたが、エステバンはそうではありませんでした」

「そして先週末（ベルギーGP）も、金曜日は彼がマシンに満足していて、オリーとの差はコンマ2秒以内でした。しかし土曜日以降は『クルマに満足できない』と言い始めました。正直なところ、セットアップはほとんど変えていません。それでも我々には理由が分からないのです」

「ただ、彼が満足していた時はラップタイム以前に、マシンへのフィーリングが良かったということです。ラップタイムを見る前から彼は『このクルマはいい』と言っていました。そして実際、オリーに近いタイムでした」

「ところがFP3に出て行くと、開口一番『安定感がなくなった』と言いました。我々にも理由は分かりません。そして彼はオリーから大きく離されてしまいました。だから、本当の実力を判断するのは非常に難しいんです」

ベアマンもこの見解に同意し、オコンとの比較は「常に公平な条件ではない」と語った。また「ニュースの見出しだけでは実情は分からない」とも説明している。

「今、チームでは難しい状況になっているんだ」とベアマンは言う。

「何度も話していることだけど、パーツごとの一貫性にかなり問題がある。僕が不利な側に回ったこともあるし、有利な側に回ったこともある。これで厳しいのは、常に動く標的を追いかけているような状況になってしまうことだ。一晩で予想していなかったバランスの変化が起こることもある」

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

「つまり、僕たちの戦いは常に公平というわけではない。時には両手を後ろで縛られたまま戦っているような気分になることさえあるんだ。もちろん、自分自身は高いレベルでパフォーマンスを発揮していると感じているし、12ヵ月前と比べても大きく成長したと思う。僕にできるのはそれだけだ」

「現状ではポイント争いをできているわけではない。今できることは、最大限の力を引き出し、この難しい時期にできるだけ多くを学ぶことだ。そして、近いうちに十分な競争力を得て、それをポイント獲得につなげられることを願っている」

「厳しい状況だけど、自分の仕事には満足している。ただ、実際のストーリーは見出しだけでは分からないものだ」

2027年に向けては、ハースがオコンに代えて、2025年FIA F2王者で現在はマクラーレンのリザーブドライバーを務めるレオナルド・フォルナローリ、あるいは今シーズンのF2タイトル争いを繰り広げるフェラーリ育成ドライバーのラファエル・カマラの起用を検討しているとみられている。

こうした噂が流れる中、オコンを公の場で擁護することは重要ではないかと問われた小松代表は、次のように答えた。

「私はただ事実を話しているだけです。必要以上に擁護することも、必要以上に批判することもありません。ただ真実を話しているだけです」

「全員に対してフェアでありたいと思っています」

そしてMotorsport.comから、「マシンの一貫性のなさがドライバー選考を難しくしているのではないか」と問われると、小松代表は率直にそれを認めた。

「もちろん、その通りです」

「何かひとつでも判断を容易にしてくれるものがあればと思います。少なくとも、何が起きているのかを正確に把握できれば、すべてを正しい文脈で評価することができますから」