F1 サンパウロGP

ハースF1、サンパウロGPのドライバーにカマラを選んだ理由。小松礼雄代表が説明「チームにとって最善の利益となるよう決断した」

ハースのチーム代表である小松礼雄代表は、サンパウロGPで平川亮ではなく、ラファエル・カマラを起用した理由について説明した。

Benjamin Vinel

公開日時: 2026/11/08 9:05

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Ayao Komatsu, Haas F1 Team

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

ハースF1の小松礼雄代表は、F1サンパウロGPで平川亮ではなくラファエル・カマラを起用した理由は、「純粋にプロ意識に基づくもの」だと説明した。

小松代表は、ドライバーを決定した理由について「プロ意識」という言葉を使ったが、これは何も、平川にプロドライバーとしての意識が欠けているという訳ではない。純粋にチームにとって「最善の利益」を考慮したという意味だ。

オコンはメキシコシティGPの金曜フリー走行終了後に、チームと意見の相違があったため、追放されることになった。このGPではFP1で平川がオコンのマシンをルーキードライバー枠で走らせたが、FP3からコクピットに戻り、悲願のF1レースデビューを果たした。しかも決勝では13番手で完走し、レース終了後に3台にペナルティが科されたことで10位に繰り上がり……デビュー初戦で入賞という好結果を手にした。

その平川は今週末、モンツァで行なわれているWECの最終戦に挑むことになる。平川はトヨタ8号車の一員としてシリーズに挑んでおり、ランキング首位。3度目のワールドチャンピオン獲得に最も近い位置にいる。

しかしサンパウロGPでハースのマシンを走らせる可能性もあったという。ただ小松代表は、最終的に2027年のレギュラードライバーとして契約したカマラを前倒しして起用することを選んだ。

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

この決定は、2027年のドライバーを決めるために実施したTPC（旧車テスト）の結果が大きく左右することになったと、小松代表は説明する。

「メリットとデメリットは常にあります」

小松代表はそう語った。

「『来年契約をしたから、できるだけ早く彼を起用しよう』という、当然の決断ではないんです。常にリスクは伴います」

「もちろん、ラファのことを長年知っているわけではありません。でもポルティマオでのTPCで彼がどう振る舞い、プレッシャーをどうコントロールし、集中してパフォーマンスを発揮する環境をどう作り出したか……その全てにおいて、彼のラップタイムはもちろんのこと、それ以外のあらゆる面が非常に印象的で、成熟したアプローチだと感じました」

「だからこそ、彼と一緒に取り組めば、メッセージも目標も明確だし、うまくやっていけるだろうという自信が深まりました。もし彼がプロとしてのパフォーマンス環境がどうあるべきかを理解していない人、あるいは特定のことに過剰に反応したり興奮したりするような人だったら、おそらくこの決断はしなかったと思います」

「日曜日の夜、月曜日、火曜日とラファと話をしましたが、どの会話もラファの振舞い方、あらゆる状況への対処方法、そして雑音を遮断して集中し、物事をシンプルに、そして複雑に考えすぎない姿勢に対する私の確信を強めるモノでした。ポルティマオ（でのTPC）で見たように、路面状況は常に変化していたので、非常に難しい状況でした」

「もちろん彼にとっては大きなプレッシャーだったと思います。F1シートがかかっていたんですからね。でも彼は結果に囚われず、『F1のシートを獲得するためには結果を出さなければいけない』という考え方にも囚われませんでした。彼は自分の得意なこと、つまり彼が生まれ持った素晴らしい感覚に集中し、自分の感覚に耳を傾け、路面状況に合わせて走ることに専念しました。実際路面状況は、1周ごとに変化していたんです」

「でも彼は、精神面やプレッシャーをコントロールし、自分の力ではどうしようもないことを追い求めるのではなく、自分の成し遂げられることに集中するという姿勢を示しました。それが印象的でした」

「我々も同じような考え方をすることがここでもできれは、うまくいくと信じています。だからこそ、最終的にこの決定を下したんです」

Rafael Camara, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

サンパウロGPのドライバーを決めるために使える時間は、非常に限られていた。そのことについて尋ねられた小松代表は、こう説明した。

「結局のところ、私はこのチームの代表です。ですから私が下す全ての決断は、『このチームの代表として、このチームにとって最善の利益となるために何をすべきか』という純粋な視点に基づいています。小松礼雄という個人としてではなく、あくまでもチーム代表としての立場です」

「そういう意味では、私は明確なビジョンを持っているつもりです。あらゆる段階で、何をすべきかは明確でした。サンパウロGPで誰をマシンに載せるかという決断もそうでした。もちろん、感情的には色々なことがありましたが、プロ意識に基づいて決断を下さなければいけませんでした。難しい決断を迫られる度に、私はそのことを思い出すようにしています。そうすることで、明確なビジョンを持つことができるのです」

「もちろん、簡単なことではありません。少なくとも私自身は、今回のドライバー選択も含め、全ての決定がプロフェッショナルな判断であると確信しています。もちろんこの件については、電話で平川選手にも直接説明しました」

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