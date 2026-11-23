F1 ラスベガスGP

ハースF1、今季残り2戦でラファエル・カマラを継続起用。F2タイトル争い首位ながらF1に専念へ

ラファエル・カマラは、今季のF2でランキング首位につけているにも関わらず、今季残り2戦のF1に出場するため、F2挑戦を事実上終えることになった。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/23 6:10

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

Google検索でmotorsport.comをお気に入り登録

Rafael Camara, Haas

写真：: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

ハースのルーキー、ラファエル・カマラは、カタールとアブダビで行なわれる今季残りのF1にハースから参戦することが決定。事実上F2選手権への挑戦を終えることになる。

カマラは10月に、エステバン・オコンの後任としてハースから2027年にF1デビューすることが発表された。しかしその後、オコンとハースの関係が悪化したことを受け、ひと足早くF1デビューすることとなった。

リザーブドライバーの平川亮がメキシコシティGPの週末途中からオコンのマシンを引き継ぎ、デビュー戦で10位入賞を果たしたが、チームは来季のルーキーに経験を積ませることを重視。カマラは母国サンパウロGPでF1デビューを果たし、ラスベガスGPでもハースのマシンをドライブした。

サンパウロGPは雨絡みの難しいコンディションで2周遅れの20位フィニッシュ。ラスベガスGPではセルジオ・ペレス（キャデラック）との接触もあり、16位フィニッシュに終わっている。それでも、プレッシャーが少ない状況で経験を重ねられるのは来年に向けて大きな財産となるだろう。

しかし、残り2戦ではハースがカマラを起用するのか注目を集めていた。というのも、カマラはインヴィクタから参戦しているF2で、レッドブル育成のニコラ・ツォロフ（カンポス）に7ポイント差をつけて選手権をリードしているからだ。ドライバーは同じ週末にF1とF2両方のレースに参戦することはできないため、F1を戦うのかF2に戻るのか注目されていたのだ。

Rafael Camara, Haas

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

この2戦で平川を起用するという選択肢もあったが、ハースはカマラをシーズン終了までそのシートに留めておくことを決定した。これは、カマラが2027年のルーキーシーズンを迎える前に、できるだけ多くの経験を積ませるためだ。

「ラファがドライバーとしてシーズンを締めくくり、ブラジルとアメリカでのチームでの初2レースの成功をさらに発展させてくれることを嬉しく思います」と、ハースF1チームの代表である小松礼雄は語った。

「ラファがすべての走行を学びの機会として捉え、チームにさらに溶け込んでくれたことを大変嬉しく思います。比較的短いオフシーズンを前に、そして2027年に向けた準備が始まるにあたり、今シーズンを共に終えることができるのは、私たち全員にとって大きなメリットです」

ポイントリーダーのカマラのF2挑戦が終わったことで、来季のF1昇格を逃したツォロフにとっては、是が非でもF2タイトルを獲得したいところだが、ランキング3番手のアレックス・ダン（ローディン）も18ポイント差につけており、決して安泰ではない。

関連ニュース:

【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！

あなたの意見が聞きたい！

Motorsport.comで何を見たいですか？

5分間のアンケートにご協力ください。

- Motorsport.comチーム

関連ニュース :





記事をシェアもしくは保存

Copy link

Facebookでシェアする

Twitterでシェアする

WhatsAppでシェア

Linkedinでシェアする

Pinterestでシェアする

Viberでシェア

前の記事 東京駅にF1マシンが登場。ここは鈴鹿か、ラスベガスか！？ アストンマーティンAMR26がピットガレージに鎮座｜Honda Racing Pit Garage開幕

More from

Filip Cleeren





F1、PUのカスタマーチームを1チームまでに削減へ？ 2030年のV8エンジン復活を期に、PUの”奪い合い”が発生か



F1



F1



ラスベガスGP



3 時間前



F1、PUのカスタマーチームを1チームまでに削減へ？ 2030年のV8エンジン復活を期に、PUの”奪い合い”が発生か





また起きたフェラーリ同士討ち！ バスール代表、怒り通り越して無力感？「謝ってもミスをしたことに変わりはない」



F1



F1



ラスベガスGP



18 時間前



また起きたフェラーリ同士討ち！ バスール代表、怒り通り越して無力感？「謝ってもミスをしたことに変わりはない」





F1、2030年からV8エンジン主体の次世代PU導入へ。規則変更に全会一致で合意とFIAが正式発表



F1



F1



ラスベガスGP



2 日前



F1、2030年からV8エンジン主体の次世代PU導入へ。規則変更に全会一致で合意とFIAが正式発表

More from

ハース





ラスベガスGPでは大量5人のドライバーがPU交換によりグリッド降格……メルセデスは”ADUO適用”ターボ投入



F1



F1



ラスベガスGP



2 日前



ラスベガスGPでは大量5人のドライバーがPU交換によりグリッド降格……メルセデスは”ADUO適用”ターボ投入





F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転



F1



F1



ラスベガスGP



4 日前



F1ラスベガスGP、雨のリスク下がってドライバーひと安心？ 天気予報が好転





フェラーリ入りの筆頭はベアマンか？ カマラか？ ハースの若手ふたりによる昇格争いは、“目新しい方”が有利なのか



F1



F1



アメリカGP



6 日前



フェラーリ入りの筆頭はベアマンか？ カマラか？ ハースの若手ふたりによる昇格争いは、“目新しい方”が有利なのか

最新ニュース





ハースF1、今季残り2戦でラファエル・カマラを継続起用。F2タイトル争い首位ながらF1に専念へ



F1



F1 F1



ラスベガスGP



8 分前



ハースF1、今季残り2戦でラファエル・カマラを継続起用。F2タイトル争い首位ながらF1に専念へ





ウイリアムズ育成ブラウニング、スーパーフォーミュラで新人王受賞。苦しいシーズンの中、随所で見せ場作る「F1に向けた成長過程になる」



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ



第11戦・第12戦



45 分前



ウイリアムズ育成ブラウニング、スーパーフォーミュラで新人王受賞。苦しいシーズンの中、随所で見せ場作る「F1に向けた成長過程になる」





マルティン、タイトル争いマルケスに敗れるも再起を誓う「もう一度、必ずあのトロフィーに名前を刻む」



MotoGP



MGP MotoGP



ポルトガルGP



2 時間前



マルティン、タイトル争いマルケスに敗れるも再起を誓う「もう一度、必ずあのトロフィーに名前を刻む」





まさに“波乱万丈”のレースキャリア。SF新チャンピオン太田格之進が振り返る数々のターニングポイント「ひとつでも欠けていたら今ここにいない」



スーパーフォーミュラ



SF スーパーフォーミュラ



第11戦・第12戦



3 時間前



まさに“波乱万丈”のレースキャリア。SF新チャンピオン太田格之進が振り返る数々のターニングポイント「ひとつでも欠けていたら今ここにいない」

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。

次の 2 つのオプションがあります。

サブスクライバーになります。

広告ブロッカーを無効にします。

購読中 すでに購読していますか? ここからサインインします

広告ブロッカーを無効にしましたか?

ページをリロード

お知らせの管理

登録