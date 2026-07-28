F1マシン、ここまで速いか……！　ハースTPC初参加の福住仁嶺驚く。一方その走りは驚きなしで期待通り「信頼感に応えてくれた」と中嶋一貴

富士スピードウェイで行なわれたハースF1チームの旧型マシンテスト（TPC）で、VF-25のステアリングを握った福住仁嶺。最新型のF1マシンのフィーリングには驚かされたという。

かつてはGP3（現FIA F3）やFIA F2に参戦した福住。特にGP3ではランキング3位に入ったこともあり、次期日本人F1ドライバー筆頭と見る向きもあったが、F2で苦しいシーズンを送った後、主戦場は国内カテゴリーに。F1に辿り着くことはできなかった。

しかしホンダ陣営からトヨタ陣営に移籍したことでチャンスが開いた。5月のスーパーフォーミュラでROOKIE Racingにシリーズ初優勝をもたらした福住は、富士での2度目のTPCに坪井翔と共に参加することが叶った。これが正真正銘のF1初ドライブであった。

福住は初日午前のセッションで、まだコースが濡れている中坪井からマシンを譲り受けると、ウエット、ドライの両コンディションを経験。54周を走ってベストタイムは1分18秒080だった。午後は天候が安定せず十分なマイレージを稼げなかったが、それでも23周を走った。

走行を振り返った福住は、F1マシンのパフォーマンスに驚かされたと明かした。

「率直な感想として、やっぱりF1というのはすごいなと感じました。今まで走ってきた中での最高峰はスーパーフォーミュラでしたが、F1はここまでのレベルなのかと痛感しました」

「昨日サーキットに来た時も、いつもとは違う富士にいるような感じで。乗る前にはプレッシャーや緊張感も正直かなりあったのですが、走り出してしまえば緊張感もなくなりました。思っていた感覚と大幅に違うところがあったので、最初のアウティングはびっくりすることがたくさんでしたね」

福住が最初にコースインした際、「無線のテンションが高かった」と暴露するのはTOYOTA RACINGの副会長であり、ドライバー育成にも携わる中嶋一貴氏。福住はモリゾウこと豊田章男トヨタ会長に対し、「めっちゃやばいです」「めっちゃ速いです」と無線で報告したという。

福住にとっては驚きの多い走行になったようだが、彼が見せたパフォーマンスは、決して驚きではなかったと中嶋副会長。それは“天才”と称される福住のポテンシャルを十分理解している裏返しでもある。

「彼の実力を十分知っているつもりですし、皆さんも何も驚きはないとは思いますが、ある意味『このくらいの走りはするだろう』と思っている通りだったんじゃないかと思います」

中嶋副会長はそう語る。

「朝はすごく微妙なコンディションだったので、ドライタイヤを履かせることにチームは躊躇……とまではいかなくとも、『大丈夫かな』という思いは若干あったと思います。でも富士をよく知っているドライバーですし、自信を持って任せられるくらいの信頼感が最初からありました。そしてそれにちゃんと応えてくれたと思います」

「細かいパフォーマンスは正直今日の段階では何も言えないかなと思うので、それは明日以降、コンディションが許せばもっともっと見えてくるところだと思います」

「厳しい言い方をすれば、『これぐらいは走るだろう』と多分みんな思っていたと思います。ただ逆に言うと、日本でちゃんと活躍しているドライバーはこれぐらい走れるんだというものを見せられた1日だったんじゃないかと思います」

テスト2日目に向けては「コミュニケーションや走らせ方など、課題はまだまだいっぱいあると思います。ただ最初の走行としては順調にいったと思うので、明日の走行はセットアップなどコミュニケーションの部分も貪欲にやっていきたいですね」と意気込んだ福住。2日目もコンディションを見ながら、福住と坪井を交互に起用していく形になりそうだ。