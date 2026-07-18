フェラーリ、弱点はセクター2か。ハミルトン「もっとダウンフォースが欲しいけど、そうするとストレートがね」
ルイス・ハミルトンは、スパでのFP2がフェラーリの真のポテンシャルを反映した結果だと考えており、現状セクター2が弱点となっているという。
フェラーリのルイス・ハミルトンは、F1ベルギーGPのFP1で2番手と上位争いに加わったものの、FP2では0.747秒差をつけられ4番手。より厳しい現実が浮き彫りになった。ハミルトンは午後の結果について「より現実的な勢力図だった」と認めるとともに、SF-26最大の課題がスパ・フランコルシャンの第2セクターにあると指摘した。
FP1では好調そうに見えたフェラーリだったが、メルセデスとマクラーレンがさらにパフォーマンスを上げ、フェラーリは後退。エンジン性能の不利を最も補えると考えられていたテクニカルな第2セクターで、予想以上に苦戦することになった。
「FP1は予想より少し良かった。でもFP2ではみんながさらに一歩前進した。あれが、おそらく今の本当の勢力図なんだと思う」とハミルトンは語った。
「全体的にマシンのフィーリングは悪くない。ただ、第2セクターで少し足りない。だから、その原因を探っているところだ」
ハミルトンは問題はマシン全体のバランスではないと考えている。ベースとなるセットアップには満足している一方で、空力面で妥協を強いられており、その最適解をまだ見つけられていないと彼は分析している。
「どうやらダウンフォースに関係する問題だと思う。マシン全体のバランスはいい。もちろん、もっとダウンフォースは欲しい。でもそうするとストレートスピードも必要になる」
「今夜すべてを詳しく分析して、第2セクターを改善しつつ、ストレートでの速さを失わない方法を見つけたい」
ハミルトンは、エネルギーマネジメントと最高速が重要になるスパでは、依然としてメルセデスが最も強力なライバルだという。
「メルセデスが依然として倒すべき相手だ。今年ずっとそうだった。これだけストレートが長いサーキットなら、彼らがこれほど速いのも当然だ」
一方で、ハミルトンはマクラーレンへの警戒も強めている。
「マクラーレンも非常に良さそうだ。特に高速コーナーや中速コーナーではとても競争力がある」
それでもハミルトンは、大幅なセットアップ変更は必要ないと考えている。すでに適切なセットアップの範囲には入っているため、一晩かけたシミュレーション作業によって不足しているコンマ数秒を見つけられるはずだという。
「セットアップはほぼあるべき状態にあると思う。今夜シミュレーションを見直して、明日はもう一歩前進できることを期待している。マシンをもう少し最適化できればいいね」
最後にハミルトンは、スパへの愛着を改めて口にしつつも、2026年型パワーユニットの制約について皮肉を交えて締めくくった。
「スパは今でも素晴らしいサーキットだ。残念なのは、ストレートに入るとパワーユニットのエネルギーが尽きてしまうことだけだ」
【PR】2026年のF1™を見るならFOD。至極の体験『F1® TV』連携プランも！
記事をシェアもしくは保存
ハミルトン、シミュレータ不使用が続く「超役立ってる。やめてから大きく向上している」
昔はこんなことなかった！ ハミルトン、現行F1はソフトウェアへの依存度が高すぎると批判
ブレーキに苦しんだ天才ルクレール……新しいパッケージになり、イギリスGPで勝利を掴んだ後に目指すべきモノは？
ルクレール、強みだったアグレッシブさが新F1では足かせに「新世代マシンに合わせることで改善」
フェラーリの“積極アップデート”、正反対な戦略のアストンマーティンにはどう映る？「もしやるなら、かなり前から計画しないとね」
【F1メカ解説】復活に向けた第一歩だった？ ルクレール、今季からステアリングのディスプレイ表示を一新
最新ニュース
アントネッリがやっぱり速い！ 2回目アタック失敗も、1回目で余裕の最速。ハミルトンがセッション終盤クラッシュで大破｜F1ベルギーGPフリー走行3回目
F1ベルギーGP FP3速報｜アントネッリの超絶な速さ、ハミルトンがセッション最終盤にクラッシュ！ アストンマーティン勢はライバルとの差を縮める
13番グリッドもなんのその！ 太田格之進が見事なレース運びで今季3勝目｜スーパーフォーミュラ第6戦富士
フェラーリ、弱点はセクター2か。ハミルトン「もっとダウンフォースが欲しいけど、そうするとストレートがね」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。