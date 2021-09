ハミルトン、“敵地”オランダで大ブーイングを予想「ドライビングの燃料にするだけ」

36年ぶりの開催を迎えるF1オランダGP。レッドブルのマックス・フェルスタッペンの母国戦となるこのレースだが、タイトル争いのライバルとなっているルイス・ハミルトン(メルセデス)はファンからの口撃を予想している。

2021年シーズンのF1ではここ数年とは違いメルセデスが圧倒的な強さで他を圧倒する、という展開にはならず、メルセデスとレッドブルによる激しいタイトル争いが展開されている。

ドライバーズタイトルではハミルトンとフェルスタッペンの一騎打ちとなっており、第12戦ベルギーGPを終えた時点ではハミルトンを3ポイント差でフェルスタッペンが追いかけている状況だ。

そうした状況でフェルスタッペンの母国戦となるオランダGPを迎えるため、ハミルトンは彼のファンから手厳しい歓迎を受けることになるだろうと考えているのだ。

フェルスタッペンはオランダGPに向けては、“ルイスに影響を与えない限り”雰囲気については気にしないと語っており、ファンに対しても何か指示をすることはできないとしている。

「サッカーの試合に行ったとき、他チームのホームグラウンドにいったなら、そのうちブーイングを受けることになる。そして地元のクラブが『ブーイングをするな』と言うこともない。それは自然と起こることだからだ」

フェルスタッペンはそう語る。

Dutch fans turn the venue orange after a win for Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images