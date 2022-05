ハミルトン、FIAからアクセサリー着用禁止規定2レース免除……”簡単に外れないピアス”も脱着へ

Listen to this article

Listen to this article

メルセデスのルイス・ハミルトンは、簡単に取り外すことのできないアクセサリーに関しては、2レースの間はアクセサリー着用禁止ルール適用を免除されるようだ。

F1オーストラリアGPに向け、FIAは走行セッションでマシンに乗る際は、ジュエリーやピアスなどのアクセサリー類の着用が禁止されているとF1ドライバーに注意喚起。さらに認可を得たアンダーウェアやソックスなどを着用しているかもチェックしていくとF1チームとドライバーに通達していた。

そして第5戦マイアミGPを前にさらなる厳格化が進み、車検作業の一部として、アクセサリーやウエアもチェック項目に加わることとなった。

Read Also:

しかし、ノーズピアスなど頻繁に外すことを前提としていないジュエリーを少なくともふたつ身につけているハミルトンは、この取り組みに異議を唱えており、金曜日のFIA記者会見に3つの時計、8つの指輪、ブレスレット、ネックレスを身に着けて登場。オフィシャルが「こんな些細なこと」に注目するのは「不必要だ」と主張した。

「ほとんど一歩後退したようなモノだ」とハミルトンは言う。

「スポーツとしての歩みを考えるなら、もっと重要な問題や原因に目を向けるべきだろう」

ハミルトンが着用している簡単に外れないジュエリーはプラチナ製で、これまでMRIなどの検査で問題になることはなかったという。

The tattoos and jewellery of Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images