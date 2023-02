ハミルトン、ハリウッドF1映画のプロデューサーとして演者オーディションに参加。ブラッド・ピットの共演者は多様性重視

Listen to this article

ハリウッドスターのブラッド・ピットは、昨年大ヒットを記録した『トップガン』最新作の制作陣であるプロデューサーのジェリー・ブラッカイマーや監督のジョセフ・コシンスキー、脚本家エーレン・クルーガーと共にF1を題材にしたハリウッド映画の制作に向けて動いている。そしてピット自身が主演も務めるこの映画プロジェクトは2023年シーズンのグランプリ期間中での撮影開始を目指し、現在はそのキャスト選びを行なっているようだ。

制作に向けてピットらは昨年10月のアメリカGPを訪れており、F1チーム代表や関係者とこのプロジェクトについて話し合いを行なった。そして、F1はグランプリ期間中の撮影に全面協力することとなった。

この映画プロジェクトには7度のF1世界チャンピオンであるルイス・ハミルトン(メルセデス)も、自身の制作会社『ドーン・アポロ・フィルムズ』を通じて、プロデューサー兼アドバイザーとして携わっており、制作が発表された際、このプロジェクトが「最高のレース映画になる」と自信を示していた。

そしてハミルトンは今週初め、この映画プロジェクトについてピットと共演する俳優を選ぶために制作チームが動いていると最新情報を提供した。

「僕らは今、ブラッドと共演するキャラクターを選ぶ作業をしているんだ」とハミルトンは言う。

「基本的には(オーディションを)見ている過程なんだ」

「あるシーンをやっている録画があるんだけど、僕らはそれを見ているんだ。ジェリーやジョー(編注:コシンスキーの愛称)、ブラッドと一緒にオフィスの席に座って、彼らを見ながら自分たちの意見や考えを共有している」

Actor Brad Pitt visited the F1 paddock at COTA last year

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images