ハミルトン「あと50万ドルあれば、結果の違ったレースもあった」予算超過疑惑のレッドブルにチクチク

F1の2022年シーズンも終盤戦に差し掛かった今、パドックは2021年シーズンの予算上限を巡り、きな臭い”噂”が持ち上っている。

2021年から導入された年間の予算上限(1億4500万ドル/約210億円)の会計監査結果が、いよいよ今月チームに通達されることになっていた。しかしその直前になり、2チーム(噂ではレッドブルとアストンマーチン)が予算を超過しているのではないかという噂がパドック内で広まった。

特に話題の中心となったのは、昨年マックス・フェルスタッペンがチャンピオンとなったレッドブルだ。彼らは”大幅な”予算超過があったとも噂されており、それが現実だった場合は、ドライバーズ及びコンストラクターズ選手権ポイントの剥奪やレース出場停止、選手権自体からの除外といった厳しい制裁も視野に入ってくる。

当然、レッドブルとアストンマーチンは予算上限の超過を否定。しかし昨年そのレッドブルとフェルスタッペンに敗れたルイス・ハミルトン(メルセデス)にとって、この噂は非常にクリティカルなモノだ。

ハミルトンは予算上限によってメルセデスは自由を制限され、シーズン後半には望んでいたような大型アップデートを持ち込むことができなかった一方で、レッドブルはアップデートを続けていたという状況を指摘している。

予算上限の超過が本当だった場合、F1にとっての損害となるかどうかを尋ねられたハミルトンは、次のように答えた。

「そうなるだろうね。僕らのスポーツの品位や、価値に疑問符がついてしまうからだ」

「去年のことはドライバーとしてもよく覚えている……いつもアップデートを要求していたんだ。シルバーストンで最後のアップデートを持ち込んだと思うけど、それがコンマ3秒に値していた。コストは間違いなく100万ドル以下だったと思う……でも時間が経てば、もっと高くつくものだったかもしれない」

「もっとアップデートが必要だったのを覚えている。そして、彼ら(レッドブル)のトラックからはアップデートがマシンに届け続けられていたのも見たよ。それで『マジかよ、アップデートを継続されたら倒すのは難しいぞ』と思ったものだ」

