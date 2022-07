ハミルトン、予選Q3のクラッシュにひどく落胆「トップ3が狙えたはずだったのに……」

Listen to this article

メルセデスのルイス・ハミルトンは、F1第11戦オーストリアGPの予選Q3でクラッシュを喫し、10番手に終わった。トップ3を狙えるパフォーマンスを持っていただけに、大きく落胆している。

ハミルトンは予選Q1、Q2を通じて競争力を発揮し、レッドブルのマックス・フェルスタッペンやフェラーリのシャルル・ルクレールとタイムシートの上位を争っているように見えた。

しかし、ハミルトンはQ3で痛恨のミスを犯してしまった。ターン7でコントロールを失い、バリアに衝突。予選を継続できないほどのダメージを負ってしまったのだ。

この事故でハミルトンに怪我はなかったが、ターン3での小さなミスによりQ3最初のアタックを断念し、まともなタイムを出せていなかったため、土曜日のスプリントを10番グリッドからスタートすることになった。

