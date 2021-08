ハミルトン、LGBTQ＋への支持表明したベッテルを称賛「素晴らしいことだし誇りに思う」

メルセデスのルイス・ハミルトンとアストンマーチンのセバスチャン・ベッテルはF1ハンガリーGPの際、同国で可決された『反LGBTQ+法』に反対する旨の発言をしていたが、ハミルトンはベッテルが声を上げたことを「誇りに思う」とコメントした。

反LGBTQ+法とは、先月ハンガリーで可決された、18歳未満の人々に同性愛やトランスジェンダーに関する描写を見せたり教えたりすることを禁止するという法律。これにはヨーロッパ中から非難の声が上がっており、EU加盟国の多くがこの法律を「性的指向、性自認、性表現に関する目に余る差別」だとしている。

ベッテルはハンガリーGPの週末を通して、LGBTQ+の象徴でもあるレインボーをあしらったウエアを着用していた。レース前のセレモニーには、『Same Love』と書かれたレインボーカラーのTシャツで臨んだベッテルだったが、国歌斉唱の際にもこれを着たままだったことが「レースディレクターの指示に従わなかった」とみなされ、戒告処分を受けてしまった。なお、カルロス・サインツJr.(フェラーリ)、バルテリ・ボッタス(メルセデス)、ランス・ストロール(アストンマーチン)も同様に『We Race As One』のTシャツを脱ぎ忘れたために戒告を受けている。

ただ、FIAによる裁定が下される前、ベッテルはTシャツを着用することで失格になっても構わないとして、次のように語っていた。

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Lewis Hamilton, Mercedes, and Sebastian Vettel, Aston Martin, Jean Todt, President, FIA, on the grid

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images