熾烈なF1タイトル争い、決着はどんな形に？　ハミルトン「”セナプロ”のような接触は望んでいない」

前人未到の8度目のF1チャンピオン獲得を目指すルイス・ハミルトン(メルセデス)は、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)と熾烈なF1タイトル争いを繰り広げている。その差は、残り5戦で12ポイントだ。

ハミルトンとフェルスタッペンのバトルは、過去10年のF1の中で最も激しいといってもいいだろう。ふたりはイギリスGPとイタリアGPの2度にわたってクラッシュしている。

彼らの戦いは、1989年と1990年に繰り広げられたアイルトン・セナとアラン・プロストによる熾烈な戦いと比較されるようになってきている。両年ともシーズン終盤にふたりが接触、クラッシュによってタイトル争いが決着した。

メルセデスのチーム代表を務めるトト・ウルフは、先週末に掲載されたイギリスのタブロイド紙『Daily Mail』によるインタビューの中で、最終戦アブダビGPまでハミルトンとフェルスタッペンがタイトル争いが続いていた場合、「前にいる人は絶対にセナとプロストの時代と同じことをしようとするだろう」と語っている。

ウルフはさらに「私は誰かに衝突するような指示を出すことはないが、もし最終戦に臨み、前にいる者がチャンピオンシップを獲得するような場合、彼らはお互いに激しくレースをするだろう」と付け加えた。

Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, make contact on the opening lap at Imola

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images