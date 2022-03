ハミルトンのドキュメンタリー作品制作へ。アカデミー賞受賞のウィル・スミス主演『ドリームプラン』がキッカケ

Listen to this article

動画配信サービス大手Apple TV+は、ルイス・ハミルトン(メルセデス)がF1で成功を収めるまでの道のりを描いた新作ドキュメンタリーを配信する契約を結んだことを発表しているが、ウィル・スミス主演の『ドリームプラン(原題:King Richard)』に着想を得たとハミルトンは明らかにした。

このハミルトンのドキュメンタリーは、監督をマット・ケイが務め、ハミルトン本人と彼のメディアタレントマネージャーを務めるペニー・ソウ、NetflixのF1ドキュメンタリー『Drive to Survive』を手掛けたOne CommunityとBox to Box Filmsがプロデュースを行なう。エグゼクティブプロデューサーには、HBOの元CEOであるリチャード・プレパーとコメディ映画『ハングオーバー』などを手掛けたスコット・バドニックが就いている。

ドキュメンタリー制作チームはハミルトンとチームへの完全なアクセス権を持ち、ゲストのインタビューやコース内外での映像も作品には含まれるという。

ハミルトンは、伝説のテニス選手であるセリーナ・ウイリアムズ、ヴィーナス・ウイリアムズ姉妹の半生を描いた映画『ドリームプラン』に触発され、自身のドキュメンタリー制作を決意したという。

ウイリアムズ家のサポート受けて制作されたこの映画は、ウィル・スミス演じるリチャード・ウイリアムズが娘たちをテニス界のスーパースターに育て上げる道のりを描いた作品だ。

この映画はすでにBAFTA(英国アカデミー賞)で最優秀俳優賞を受賞しており、ロサンゼルスで3月28日(月)に行なわれたアカデミー賞でも6部門でノミネート。ウィル・スミスが主演男優賞を受賞した。

ハミルトンはウィル・スミス、ウイリアムズ姉妹と交友関係にあり、ウイリアムズのサクセスストーリーは、家族の助けを受けてモータースポーツの頂点にたどり着いたキャリアに通じるところがあると語った。

「セリーナやヴィーナスと、今回のことや彼女たちがどれほどワクワクしているかについて話すことができたのは、本当に幸運だった」とハミルトンはmotorsport.comに語った。

「もちろんウィルのことは知っているし、彼がこの映画のプロデュースに関わっていることを本当に誇りに思っている。彼に受賞歴があったりすることは知っているけど、この物語にとても感動した。僕らはふたりが試練や苦難を乗り越え成長し、成功したところをこの目で見てきたんだからね」

「しかし、僕らの誰もがそうであるように、頂点に至るまで何が必要だったかを理解していないことも多い。ただ見ている人たちには、おそらく彼らがトップいる人としか捉えていなくて、彼らが費やしてきた労力や時間、そして犠牲は理解されていない。ウィルがその点を強調したのは素晴らしいことだ」

「成功の裏側には常に誰かがいて、僕はそれに共感を覚えた。僕にも素晴らしい家族がいて、彼らのおかげで今の僕があるんだ。いつの日か、自分も同じように誰かを支えられたらいいな」

「この映画は、世界中の家族たちに勇気を与えると思う。子どもがいる人なら誰しも、自分の子どものためにベストを尽くしたいと思うだろう。最高の機会を与え、正しくかつやり過ぎない程度に背中を押してあげたいと思っているだろう。この映画はそのためにはどうするべきかを教えてくれる」

Actor Will Smith waves the UAE flag ahead of the start

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images