スポーツ界のアカデミー賞とも呼ばれる「ローレウス世界スポーツ賞」は、功績とともに社会全体に与えた影響に対し送られる「年間アスリート支援者賞」を新設。サーキット内外で行ってきた反人種差別活動や多様性を促進するための継続的な努力が評価され、メルセデスのルイス・ハミルトンが同賞初の受賞者となった。

アメリカ合衆国で起きたジョージ・フロイド氏の殺害事件を発端とする反人種差別運動の高まりを受け、ハミルトンはF1における人種平等の推進を主導し、2020年シーズンでは「Black Lives Matter(黒人の命を軽んじるな)」のスローガンをヘルメット等に身につけ、各レース前のセレモニーでは膝をつくポーズを取り続けてきた。またF1の多様性促進を目指し「ハミルトン委員会」を設立するなどの活動を行ってきた。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、スペイン・セビリアからオンラインで行われた授賞式では、ビデオメッセージを通じハミルトンにトロフィーが受け渡された。

「このような素晴らしい賞を授与してくださったローレウス・ワールド・スポーツ・アカデミーに心から感謝しています」とハミルトンは語った。

「この1年は、多くの人々にとって信じられないほど困難なものだったが、同時に私たちの声の力が新たな会話や変化を引き起こせることを目の当たりにし、心が洗われる思いでもあった。」

「困難に対し立ち上がってくれた皆さん一人一人の影響力はとても大きく、感謝している。これからも戦い、輝き続けてほしい。」

Lewis Hamilton was one of several drivers to take the knee in support of the Black Lives Matter campaign

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images