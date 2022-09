メルセデス、F1ベルギーGPで”宙を舞った”ハミルトンのマシンは「着地で45Gの衝撃を受けた」

Listen to this article

Listen to this article

スパ・フランコルシェンで行なわれたF1第14戦ベルギーGP。決勝レースのオープニングラップでは、メルセデスのルイス・ハミルトンとアルピーヌのフェルナンド・アロンソが2番手争いを繰り広げる中、レ・コンブで接触。アロンソの左フロントタイヤに右リヤタイヤが当たったハミルトンのマシンは弾かれ、大きく飛び上がった。

ひっくり返るなどのことはなくタイヤから着地したものの、ハミルトンのマシンは冷却水を失い、チームはすぐさまマシンを止めるよう指示した。

インシデントの衝撃は大きく、メディカルセンターでの受診が義務づけられているFIAの警告灯が点灯(ハミルトンは受診しなかったことでスチュワードから警告処分を受けている)。搭載されていたパワーユニット(PU)は、イギリス・ブリックスワースにあるメルセデスのPU部門「ハイパフォーマンス・パワートレインズ(HPP)」に戻され、現在も検査が続けられている。

ベルギーGPでハミルトンは3基目の内燃エンジン(ICE)を投入しており、仮に損傷により使用不可となった場合、今後のレースで規定数を超えたPUコンポーネント投入によるグリッド降格ペナルティを受けることとなる。

また、ギヤボックスキャリアにも亀裂が発見されており、内部も検査対象になっているという。

Read Also:

「大きな、大きな衝撃だった」

メルセデスのモータスポーツ戦略ディレクターを務めるジェームズ・ボウルズは、チームの公開した動画内でそう語っている。

「マシンに搭載されていたSDRレコーダーでは45Gと計測されるなど、垂直荷重は非常に大きなモノだった」

「彼(ハミルトン)は無事だし、ザントフールトでの戦いにも戻ってくるはずだ。表彰台も狙える速いマシンを手にしていただけに、我々同様、彼も悔しかっただろう。しかし、彼と我々は一丸となって戦い、前進を続けていく」

Lewis Hamilton, Mercedes W13, cuts across a corner after contact with Fernando Alonso, Alpine A522

Photo by: Motorsport Images