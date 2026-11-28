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F1の次期タイヤ供給入札に、ハンコックも名乗り？ ピレリやブリヂストンと三つ巴の競い合いか

F1の次期タイヤサプライヤーの選定プロセスにおいて、ピレリはブリヂストンだけでなく、ハンコックとも争うことになりそうだ。

Stuart Codling

公開日時: 2026/11/28 11:46

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Hankook is sole tyre supplier to the World Rally Championship

写真：: McKlein Photography / LAT Images via Getty Images

F1の世界的な広がりと人気がますます高まっていることを鮮明に示す出来事として、独占タイヤ供給契約をめぐり、新たな有力候補が名乗りを上げた。

ピレリは2011年にブリヂストンに代わってF1の単独タイヤサプライヤーとなった。それから最初の約10年間、契約更新の時期が来ても、有力な対抗馬はほとんど現れなかった。しかし近年、その状況は変わっている。

2010年に世界金融危機を受けたコスト面の問題と「戦略的な事業再編」を理由にF1から撤退したブリヂストンは、2023年に実施された直近の供給契約入札に参加した。このときはピレリが供給を継続することになったが、ブリヂストンは次回の入札に向けても準備を進めていることが知られている。

今回、Motorsport.comが得た情報によると、世界ラリー選手権（WRC）の単独タイヤサプライヤーを務めているハンコックも、2028年以降を対象とするF1のタイヤサプライヤー入札に向けて準備を進めている。入札手続きは来年開始される予定だ。

ハンコックは2018年にも、2020年から2023年までの契約をめぐる入札に参加したが、落選している。この契約は新型コロナウイルスのパンデミックを受けて1年間延長されており、途中でタイヤサイズの変更もあったため、既存サプライヤーのピレリが入札を勝ち取った。

ピレリが現在F1と結んでいる供給契約の期間は2025年から2028年まで。昨年6月、ピレリ、FIA、F1が相互に合意し、契約に含まれていた1年間の延長条項を行使している。

前回の入札では、今季の新レギュレーションへの移行に際して、技術的な安定性を確保することが特に重要視された。2030年には再び大きなレギュレーション変更が予定されているため、入札に参加するメーカーは、それに対応できることをFIAに保証しなければならない。

FIAは入札企業の技術力、持続可能性への取り組み、そして供給プロセスを滞りなく管理できる運営能力を基準に審査を行なう。一方、商業的な観点からはF1も最終決定に発言権を持つ。

ピレリはサーキット周辺の看板広告に多額の資金を投じているほか、「ホットラップ」プログラムなど、VIP向けの特典提供にも協力している。

ハンコック・コンペティションのCEO、スティーブン・チョー（右）

写真: Getty Images

ハンコックはすでに、2021年と2022年にWシリーズへタイヤを供給し、F1のグランプリ週末に小規模ながら関わった実績がある。同社は30年以上にわたってモータースポーツに携わっており、過去にはDTMの単独サプライヤーを務めたほか、地域のF3やF4シリーズにもタイヤを供給してきた。

また、2022年から2026年までフォーミュラEのGen3マシンにタイヤを供給し、その後ブリヂストンが同シリーズの契約を引き継いだ。

ハンコックは2025年にWRCの単独タイヤサプライヤーに任命され、今年はFIAから「グローバルパートナープログラム」の一員にも選ばれている。

ハンコック・コンペティションCEOのスティーブン・チョーを含む同社の代表者は、過去2シーズンにわたって複数のグランプリを訪れており、直近では先週末のF1ラスベガスGPにも姿を見せた。

同社はすでにF2ベースの「ミュールカー」を使用して試作タイヤのテストを実施したとみられ、今後も追加テストを計画している。特に、後方に発生する水しぶきの範囲を狭めたウエットタイヤの開発に重点を置くという。

現在、ウエットコンディションでのレースには問題がある。エクストリームウェットタイヤは路面の水を排出する能力が非常に高い一方、その結果として発生する水しぶきが視界を大きく妨げ、レース中断が避けられない状況につながることが多い。

近年、FIA世界選手権の主要2カテゴリーにタイヤを供給し、FIAとの関係も大幅に強化してきたことを考えれば、今回のハンコックの入札は前回よりもはるかに信頼性の高いものになるだろう。

フォーミュラEでの実績も強力なアピール材料だ。同シリーズの環境目標に沿って、持続可能な素材から作られたタイヤを供給していた。前回のF1タイヤの入札時にピレリは、持続可能性を決め手として契約を勝ち取っている。同社は2024年からF1に森林管理協議会（FSC）認証を受けたタイヤを導入することを約束していた。

フォーミュラEのタイヤサプライヤーを務めていたハンコック

写真: Getty Images

韓国に本社を置くハンコックは、ドイツのハノーファーに研究開発施設を構えている。また、ハンガリーの工場では4億5000万ユーロ（約790億円）を投じた拡張工事が進められている。

一方、ピレリはF1タイヤを含むモータースポーツ用製品をルーマニアのスラティナ工場で生産しており、トルコのイズミットにある乗用車用タイヤ工場をバックアップ拠点としている。

motorsport.comの調べでは、ハンコックはこのプロジェクトのために、すでに社内で44人の専門チームを編成しているようだ。

ただ、入札に参加する企業はいずれも大きな課題に直面することになる。新規サプライヤーは現行技術規則の4年目にあたる時期から供給を開始することになるため、少なくとも現在のピレリタイヤと同等の性能を実現できると、説得力を持って証明しなければならない。

ピレリのタイヤは長年にわたって定期的に批判を受けてきたが、独占供給という立場にあれば、そうした批判が生じるのはある意味で避けられない。

現行タイヤには複雑で、ときには相反するさまざまな要求が課されている。熱や構造面で高い耐久性を備える一方、レースの見どころや戦略の多様性を生み出すため、予測可能なデグラデーション特性も必要となる。過去15年の経験が示すように、容易にそのバランスが崩れてしまうのだ。

今回の入札をさらに興味深いものにしているのは、現行サプライヤーであるピレリが理論上は有利な立場にある一方、同社が再び入札に参加するかどうかについて、まだ不透明な部分が残っていることだ。

ただし、最新世代のタイヤが一定の成功を収めたと受け止められていることが、社内の意向にも影響を与え、再入札に向けた動きにつながっているとみられる。

FIA会長のモハメド・ベン・スレイエムは、今年6月にピレリとの契約延長が発表された際、次のように述べていた。

「ピレリは長年にわたり、FIA F1世界選手権にとって重要なパートナーであり、モータースポーツ最高峰の舞台で、一貫して高い水準の性能、革新性、安全性を提供してきた」

「2028年末までの契約延長によって、選手権に安定性がもたらされる」

この発言と、サーキット各所に掲出されているピレリの広告を見れば、入札に参加する企業に何が求められるのかは明らかだ。潤沢な資金力、そしてタイヤがマシンに装着されたとき、サイドウォールに記されたブランド名以外は誰も違いに気づかないタイヤを持ち込むという保証である。

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