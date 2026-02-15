フェルスタッペンをキープするその鍵は「良いパワーユニット」？　マルコ博士の視線

レッドブルで長くモータースポーツアドバイザーを務めてきたヘルムート・マルコは、マックス・フェルスタッペンを満足させるためには、競争力のあるパワーユニット（PU）を用意し続ける必要があると主張している。

レッドブルは2026年シーズンから、自社製のPUを使用する。フォードと提携して開発を進めてきたこのPUが上手くいくかどうかは注目されていたが、バルセロナのシェイクダウンとバーレーンテストの初日時点では、まずまず上手くいっているようだった。

2025年末でレッドブルの役職を離れたマルコは、『Blick』に対し、フェルスタッペンを引き留めるためには、PUの分野で結果を出し続ける必要があると語った。

「メルセデスがわずかに優位に見える」と、マルコは語る。

「しかし、それを成功に結び付けられるかどうかは別問題だ。今回は燃料も極めて重要な役割を果たすからだ。レッドブルはこれまでのところ自社エンジンでうまくやっている。そしてフェルスタッペンを満足させたいなら、それを続けなければならない」

なおフェルスタッペンは、2026年のレギュレーション変更が自分の好みに合わなければ引退も検討すると公言している。昨年、PAに対し彼は次のように話していた。

「契約は2028年まであるが、2026年の新ルール次第だ。良くて楽しいものであるかどうかにかかっている」

「もし楽しくないなら、長く続ける理由はあまり見当たらない」

「7回のタイトル獲得は頭にない。まだ3年あるから理論上は可能かもしれないが、ここお去る前に成し遂げなければならない目標ではない。明日にでも簡単に去ることはできる」

そしてフェルスタッペンは、2026年型マシンのテストを経た今、あまり良い印象を持っていない様子だった。テスト後に新世代マシンの印象を尋ねられると、彼は「正直に言って、運転していてあまり楽しくない」と率直に語っていた。