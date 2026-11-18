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レーシングブルズ代表、ローソン残留を決めた理由を明かす「彼はひとりでアルピーヌを撃破したようなもの。ただ、ツォロフ起用という話もあった」

レーシングブルズのアラン・パルメイン代表がインタビューに応じ、来季もリアム・ローソンを起用することを決断した理由について語った。

Filip Cleeren

公開日時: 2026/11/18 2:39

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Liam Lawson, Racing Bulls

写真：: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

レーシングブルズのチーム代表であるアラン・パルメインがmotorsport.comのインタビューに応じ、来季のドライバーとしてリアム・ローソンを選んだ理由について説明。また今季のFIA F2でタイトル争いを繰り広げるニコラ・ツォロフではなくローソンを選んだことは、若手育成というチームの理念に反するモノではないとも語った。

レーシングブルズは、2027年のドライバーラインアップをなかなか決定させないチームのひとつであった。レッドブル育成ドライバーのツォロフがFIA F2で印象的な活躍を見せてF1昇格の可能性が高いと言われる一方、現役のローソンもトップ4チームを除けば圧倒的に優れた成績を残していたため、どちらのドライバーを選ぶのか、大いに注目された。

ただ、最終的にレーシングブルズはローソンを来季のドライバーに選んだ。

「リアムがチームにいてくれるのは、間違いなく素晴らしいことだ。彼は本当に素晴らしい活躍をしてくれている」

パルメイン代表はそう語った。

「言ってみれば、彼はアルピーヌをひとりで打ち負かしたようなモノだ。しかし重要なのはそれだけではない。若い才能を育成するということだ。そして正直なところ、基準となる存在がいなければ、それは非常に難しいことだ」

「ツォロフを乗せるという話もあった。そんな中でリアムを残留させた理由のひとつは、まず彼のパフォーマンスが素晴らしいからだが、将来を見据えた育成も理由のひとつである。我々はアービッドを非常に高く評価しているが、リアムがいることで彼のさらなる成長を促し、その進捗状況を把握するのに役立つんだ」

「リアムは間違いなく大きく成長した。アービッドは彼の成長ぶりを分析することができる。我々は2台のマシンの間でデータを共有し、彼がレースでどうマシンの性能を最大限に引き出しているかを把握している。これはアービッドにとって、非常に貴重な情報だと思う」

ローソンの残留決定が遅れた背景には、パルメイン代表だけの意向ではなく、レッドブル・グループの中にビジョンの相違があったという憶測がある。しかしパルメイン代表は、ローソンを継続するという決定は、レーシングブルズが独自に下すことができたと主張する。このことは、レッドブルのチーム代表であるローレン・メキーズも以前語っていたことだ。

「ローレンも報道陣に対し、この決定は自分が下すモノではないと明確に語っている」

そうパルメイン代表は強調した。

「これはレーシングブルズが下した決定であり、私はレーシングブルズの競技面を担当している。それは明確だ。しかし私の上司であるオリバー・ミンツラフ（レッドブル・グループCEO）もいるし、株主もいる」

「これほど重要な決定は、私ひとりで下せるものではない。上司や株主と協議し、彼らが納得できるかどうかを確認した上で決定する。正直に言って、皆さんが望むよりも少し時間がかかったのは、時間をかけて、正しい決定を下せるようにしたかったからだ」

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