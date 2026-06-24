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F1オーストリアGPで日本人ドライバーふたりがFP1出走へ。平川亮がハース、岩佐歩夢がレーシングブルズをドライブ

F1オーストリアGPでは、平川亮と岩佐歩夢がFP1に出走する。

編集:
Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

写真：: Clive Mason / Getty Images

　レッドブルリンクで行なわれるF1第9戦オーストリアGP。ここでは今季初めて、ふたりの日本人ドライバーが公式セッションを揃って走ることが明らかとなった。

　今季のF1は日本人レギュラードライバー不在のシーズンとなっているが、角田裕毅（レッドブル＆レーシングブルズ）、岩佐歩夢（レーシングブルズ）、平川亮（ハース）がリザーブドライバーを務めており、F1パドックに姿を見せている。そして第7戦バルセロナ・カタルニアGPでは、岩佐がレッドブルからフリー走行1回目に参加し、同じく“新人枠”を使って出走する多くの若手ドライバーと共にセッションをこなした。

　そしてバルセロナの2週間後に開催されるオーストリアGPでは、岩佐に加えて平川もFP1に出走することになった。複数の日本人ドライバーがF1公式セッションを走るのは2025年最終戦アブダビGPのFP1以来であり、この時は岩佐がレーシングブルズ、平川がハースのマシンをドライブした（当時レッドブルのレギュラードライバーだった角田は出走せず）。

Ayumu Iwasa, Oracle Red Bull Racing

Ayumu Iwasa, Oracle Red Bull Racing

写真: Mark Thompson / Getty Images

　エステバン・オコンのマシンをドライブすることになる平川にとっては、今季初のF1公式セッション。そして最新型のハースVF-26を走らせる初めての機会となる。彼は次のようにコメントした。

「まず最初に、この機会を与えてくれたTOYOTA GAZOO RacingとTGRハースF1チームに感謝したいです。今シーズン初めてのFP1セッションになりますし、レッドブルリンクを走るのも久しぶりです」

「このサーキットは、ストレートもあれば低速コーナーも高速コーナーもあり、あらゆる要素が揃っているので、VF-26を初めて走らせるには完璧なコースだと思います。FP1は60分しかないので本当に短いですが、とても楽しみですし、待ちきれません」

「目標はできるだけ早くマシンに慣れること、そしてできる限り多くのデータを収集して、チームにとって最善の形で貢献することです」

　そして岩佐にとっては、前戦のレッドブルからレーシングブルズのマシンに乗り換えてのFP1参加となる。岩佐が誰のマシンに乗り込むのかは発表されていないが、ルーキーのアービッド・リンドブラッドのマシンに関してはリンドブラッド自らが“FP1ルーキードライバー起用義務”を消化していることを鑑みると、岩佐はリアム・ローソンのマシンに乗るものと思われる。

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