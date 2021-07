ホーナー、乱発したペナルティに疑問符浮かべる「ペレスに対するノリスの動きはペナルティに該当しない」

レッドブル・ホンダのクリスチャン・ホーナー代表は、F1第9戦オーストリアGPのレース序盤でチームのセルジオ・ペレスとマクラーレンのランド・ノリスが絡んだ点について、“激しいバトル”でありノリスにペナルティが科されるのは間違いだと語った。

レース序盤のセーフティーカー出動によるリスタート後、3番手のペレスは先行するノリスにターン4で並びかけた。

ノリスはレコードライン上を走行していたものの、ターン4出口にはペレスが入り込むスペースはなく、縁石を越えグラベルへ。これによりペレスは大きく順位を下げることになった。

その後スチュワードは、ペレスをコース外へ押し出したとしてノリスに5秒のタイムペナルティを科した。また、ペレスも後にフェラーリのシャルル・ルクレールとのバトルの中で相手をコース外へ追いやったとして同様のペナルティが2度科された。

ホーナーは、こうしたペナルティが妥当だったとは考えておらず、ドライバー達は迫るライバルにペナルティを科すべく故意にワイドな走行ラインを取るようになるのではと懸念を示した。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, and the rest of the field at the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images