レッドブル、昨年の対ハミルトンのような超接戦はもう御免！　大量リード”最高の形”で夏休み入り

F1のサマーブレイク前最後のレースであるハンガリーGPは、レッドブルのマックス・フェルスタッペンの勝利で終わった。チーム代表のクリスチャン・ホーナーは、素晴らしい形で夏休みに入ることができたと考えている。

今季のレッドブルは、昨年激しくタイトルを競い合ったメルセデスが不調になったため、フェラーリとタイトル争いを展開してきた。昨年の王者フェルスタッペンはハンガリーGPで予選10番手と沈み、ライバルにチャンスが訪れていたが、戦略も上手くハマり、見事な追い上げで逆転優勝を達成した。

レースではランキング2番手のシャルル・ルクレール(フェラーリ)が6位に沈んだこともあり、フェルスタッペンは80ポイントと大量リードを築くことに成功。既にチャンピオンシップの趨勢は決まったという声も囁かれている。昨年はルイス・ハミルトンと一進一退の攻防を繰り広げ、最終戦までタイトル争いがもつれ込んだこととは対照的だ。

ハンガリーGP終了後、ホーナー代表はフェラーリとの間でもう少し接近した争いを期待していたかと尋ねられたが、彼はそれを否定した。

「そんなことは、全くと言っていい位に望んでいないよ」

「昨年はベビー級の、殴り合いの22レースだった。またあのような経験をする必要がなければ良いと思っている」

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag to the delight of his team on the pit wall

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images