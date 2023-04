勝者を祝福するあの姿が良いのに！　レッドブルF1代表、ピットフェンス"よじ登り"禁止受け入れも「これまで問題は無かった」

Listen to this article

先に報じた通り、F1 2023年シーズンの第3戦オーストラリアGPを前に、F1レースディレクターのニールス・ウィティヒは、スタッフがピットウォールのフェンスを乗り越えることはFIA国際モータースポーツ競技規則によって禁止されており、罰則の対象になることを各F1チームに通達した。

これにより、チームスタッフがピットウォールをよじ登ったり、大きく身を乗り出したりしてグランプリウィナーや表彰台を獲得したドライバーを祝福する、F1では長年の光景が今後見ることができなくなる可能性が高い。

これについてレッドブル・レーシングのクリスチャン・ホーナー代表は、FIAの締め付けを驚きをもって受け取っている。

そもそも、こういった行為はFIAの国際競技規則付則H項第2.3.2条にて既に禁止されていたことではある。ただ、2023年シーズンの開幕2戦でレッドブルとアストンマーチンのメカニックがチェッカーの際にピットウォールのフェンスをよじ登るなど、事実上取り締まりが行なわれてこなかったため、FIA側が禁止事項に関して念を押すこととなった。

FIAが警告するに至った背景には、万が一人や物がコースに落下したり、マシンから飛散した破片が人などに当たったりした場合、深刻な結果を招きかねないということがあると理解されている。

第3戦オーストラリアGPに先立ち、チーム代表を招いて行なわれた記者会見でこの動きに関するコメントを求められたホーナーは次のように答えた。

「正直なところ、それが問題であることに驚いている」

「しかし、グランプリカーがグランプリを終えてフェンスで祝福する姿は、かなり象徴的な瞬間だ」

「そして個人的には、それが安全な方法で行なわれる限り、問題があるように見えたことはない」

「私は常に、それがグランプリレースの一部だと考えてきた。レッドブル・レーシングとして94回(トップチェッカーを)達成したが、一度も怪我したり、問題があるように見えたことはないんだ」

「でも、それがルールなら、それがルールなんだ」

